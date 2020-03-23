2020-03-23: В Киевской области ДТ подорожало больше всего по Украине

23 марта 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах колебались разнонаправленно. Наибольший темп повышения цены наблюдался в Киевской области в сегменте ДТ.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Киевская область заняла 2-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Винницкой (25,12 грн/л), Киевской (25,23 грн/л) и Харьковской (25,44 грн/л) областях.

Повышение средней розничной цены на ДТ в Киевской области за день составило 0,08 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 25,23 грн/л.

Динамика средних розничных цен на ДТ в Киевской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,09 грн выше минимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 20 и 21 марта и составляла 25,14 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:

PRIME (21.1)

Авантаж 7 (21.45)

Mango (21.49)

ORANGE (21.99)

Chipo (22.5)

Петрол-Октан (22.5)

БРСМ-Нафта (22.94)

Вырий (23.0)

SUN OIL (23.29)

Маркет (23.45)

Розничные цены на ДТ на заправках Киевской области колебались в диапазоне от минимальных 20,89 грн/л. до максимальных 28,99 грн/л.