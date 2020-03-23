2020-03-23: В рознице снижения цен практически не было, а в мелком опте цены снизились в среднем на 7 коп

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 23 марта 2020 г. не отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ, а средняя цена мелкооптовых поставок снизилась на 6-8 коп.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, для сравнения цены в рознице и в мелком опте.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 25.15 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 26.69 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.0% (1.0 коп/л) до 25.76 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 23 марта 2020 г. подешевел на 0.13% (-1.0 коп/л) до 10.88 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 40.8%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|25.15
|20.00
|-0.03
|-0.20
|Бензин А-95 евро
|26.69
|21.00
|-0.04
|-0.20
|Дизельное топливо Евро
|25.76
|20.89
|0.03
|-0.21
|Сжиженный газ
|10.88
|8.90
|-0.13
|-0.54
23 марта 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.31% (-6 коп/л) до 18.39 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.30% (-6 коп/л) до 19.36 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.43% (-8 коп/л) до 18.32 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|18.39
|-0.31
|-2.93
|-7.66
|Бензин А-95 евро
|19.36
|-0.30
|-2.05
|-6.97
|Дизельное топливо евро
|18.32
|-0.43
|-5.42
|-7.47
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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