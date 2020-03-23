2020-03-23: В рознице снижения цен практически не было, а в мелком опте цены снизились в среднем на 7 коп

Обновлено: Март 23, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-03-23: В рознице снижения цен практически не было, а в мелком опте цены снизились в среднем на 7 коп

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 23 марта 2020 г. не отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ, а средняя цена мелкооптовых поставок снизилась на 6-8 коп.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, для сравнения  цены в рознице и в мелком опте.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 25.15 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 26.69 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.0% (1.0 коп/л) до 25.76 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 23 марта 2020 г. подешевел на 0.13% (-1.0 коп/л) до 10.88 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 40.8%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, %
Бензин А-92 евро 25.15 20.00 -0.03 -0.20
Бензин А-95 евро 26.69 21.00 -0.04 -0.20
Дизельное топливо Евро 25.76 20.89 0.03 -0.21
Сжиженный газ 10.88 8.90 -0.13 -0.54

23 марта 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.31% (-6 коп/л) до 18.39 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.30% (-6 коп/л) до 19.36 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.43% (-8 коп/л) до 18.32 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, %
Бензин А-92 евро 18.39 -0.31 -2.93 -7.66
Бензин А-95 евро 19.36 -0.30 -2.05 -6.97
Дизельное топливо евро 18.32 -0.43 -5.42 -7.47

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

Тел.: +38 (044) 223 5003, +38 (050) 310 7731, +38 (067) 401 3151

Email: oil@ukroil.com.ua

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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