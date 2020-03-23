Из-за балансового ограничения АЭС недовыработали 12,96 млн кВт-ч электроэнергии

На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 240,91 млн кВт-ч электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

«23 марта на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков», — говорится в сообщении.

В частности:

На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 95-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 92-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №2 Ровенской АЭС 9-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 485-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС — 3 860 МВт, РАЭС — 2315 МВт, ЮУАЭС — 2 820 МВт, ХАЭС — 1 010 МВт.

«За прошедшие сутки, 22 марта, станциями произведено 240,91 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 12,96 млн кВт-ч электроэнергии», — добавили в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.