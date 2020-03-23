Из-за балансового ограничения АЭС недовыработали 12,96 млн кВт-ч электроэнергии

Обновлено: Март 23, 2020. Тэги: , ,

Из-за балансового ограничения АЭС недовыработали 12,96 млн кВт-ч электроэнергии

На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 240,91 млн кВт-ч электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».

«23 марта на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков», — говорится в сообщении.

В частности:

  • На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 95-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 92-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №2 Ровенской АЭС 9-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 485-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС — 3 860 МВт, РАЭС — 2315 МВт, ЮУАЭС — 2 820 МВт, ХАЭС — 1 010 МВт.

«За прошедшие сутки, 22 марта, станциями произведено 240,91 млн кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 12,96 млн кВт-ч электроэнергии», — добавили в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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