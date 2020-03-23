Протягом останніх двох тижнів генерація електроенергії суттєво зменшувалась, реагуючи на зміни попиту — УЕБ

Минулі 2 тижні на УЕБ 12 компаній-ініціаторів аукціонів сформували 102 стартові позиції. 7 з них – це продавці та покупці в комерційних секціях, які поступово набирають популярності в учасників. Активними у комерційних секціях були постійні учасники аукціонів на УЕБ: Гарантований покупець, Харківенергозбут, ДТЕК Східенерго та ін.

Про це повідомила пресслужба УЕБ.

«Результативними були всі напрямки аукціонів в обох торгових зонах. Тобто, для потреб населення було реалізовано 5,19 млн. Мвт-год. за регульованою ціною з генерації Енергоатому в ОЕС України. Державні Укргідроенерго, Калуська ТЕЦ-Нова та Центренерго реалізували загалом 1,28 млн. Мвт-год. електроенергії в ОЕС України та о. Бурштинський відповідно до ст. 66 закону «Про ринок електричної енергії».

У комерційних секціях, крім ФПК Ресурсгруп, яка нещодавно акредитувалась на УЕБ та вперше реалізувала електроенергію, Гарантований покупець придбав базове навантаження на території о. Бурштинський, а Енерджікс реалізував електроенергію в ОЕС України. Результативними були позиції з продажу електроенергії базового навантаження.

Також було проведено 2 аукціони з використанням коефіцієнтів, на яких Харківенергозбут виставляв позиції на закупівлю із стартовим коефіцієнтом 0,995 від ціни РДН. Проте середньозважену ціну аукціону компанії сформувати не вдалося.

Ціни перебували в досить широкому діапазоні та традиційно були вище на території о. Бурштинський, ніж в торговій зоні ОЕС України. Таким чином, станом на п’ятницю, 20 березня, середньозважені ціни в ОЕС України складали: 1426 грн. за МВт-год. пікового навантаження, 959 грн. за МВт-год. позапікового навантаження, 1550 грн. за МВт-год. базового навантаження та 1415 грн. за Мвт-год. піку неробочого дня. На території о. Бурштинський середньозважена ціна базового навантаження склала 1351 грн., а пікового навантаження – 2000 грн. за МВт-год.

Протягом останніх двох тижнів генерація електроенергії суттєво зменшувалась, реагуючи на зміни попиту. Відповідно спостерігалось зниження по більшості з видів генерацій. Так, порівняно з 5 березня загальний показник виробітку знизився на 1,3 Гвт, в тому числі генерація АЕС знизилась на 0,69 Гвт, ТЕС – на 0,4 Гвт. Серед причин даної ситуації, крім погодних умов, можна назвати впровадження карантину на території України. Також стабільне зниження промислового виробництва в Україні у 2020 році є довгостроковим фактором зменшення генерації.

Протягом останніх двох тижнів ситуація в ОЕС України та на території БуОс відрізнялась. Так, в ОЕС України обсяги купівлі-продажу мали слабку динаміку до зниження. Наприклад, на 20 березня було реалізовано 117 тис. Мвт-год., що на 15,43 тис. Мвт-год. менше обсягу 9 березня. Ціни протягом двох тижнів були максимально стабільними – у діапазоні від 1353 до 1360 грн. (з різницею лише 9 грн.).

Бурштинський острів відрізнявся нестабільністю по основних показниках. Так, ціни змінювалися без явного тренду, суттєвий нетривалий спад цін спостерігався 15 березня і був результатом зниження ціни на європейських ринках. Обсяги також суттєво знизились 15-17 березня, майже вдвічі від попередніх значень. Крім коливання цін на європейських ринках, додатковим фактором зниження показників було те, що 14 та 15 березня – вихідні дні, споживання в які традиційно нижче, ніж в робочі дні.

Загалом середнє значення середньозваженої ціни в ОЕС України за вказаний період становило 1357 грн./ МВт-год., в БуОС – 1580 грн./ МВт-год.

За два останні тижні простежувалась загальна тенденція до зниження цін на електроенергію в Європі. Таким чином, на 19 березня ціна базової електроенергії у Франції становила 25,39 євро/МВт-год., в Угорщині – 30,10 євро/МВт-год., у Польщі – 39,95 євро/МВт-год. На квітень у березні електроенергія торгувалась по цінах в діапазоні 21-42 євро/мегават.

На вихідних 14-15 березня ціни електроенергії у Європі різко знизились, обвал котирувань найбільше простежується на ринках Німеччини та Франції. Причиною було перепостачання з результаті значного виробітку електроенергії ВЕС у Німеччині. У понеділок виробіток ВЕС знизився приблизно втричі від показника п’ятниці, тому звичайні значення котирувань відновились.