Уголь впервые за 100 лет стал дороже нефти на мировых рынках

Падение цен на нефть на мировых рынках идет гораздо быстрее, чем на другие сырьевые товары и даже чем на другие виды энерносителей. В частности, впервые с начала прошлого столетия нефть стала дешевле угля.

Об этом передает Bloomberg.

По заявлениям экономических экспертов агентства, эпический крах нефти в прошлом месяце означает, что глобальный маркер контрактов на поставки сырой нефти в настоящее время оценивается ниже наиболее продаваемых контрактов на уголь, если исходить из расчета эквивалента энергии.

Так, австралийский уголь марки “Ньюкасл” на ICE Futures Europe в пятницу 20 марта торговался по 66,85 долларов за тонну, что эквивалентно 27,36 долларов за баррель нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent завершились в пятницу на уровне 26,98 доллара за баррель.

“Нефтяной крах означает, что уголь теперь самое дорогое ископаемое топливо”, — пришли к выводу аналитики агентства.

Ранее «Терминал» сообщал о том, что Goldman Sachs спрогнозировал падение цен на нефть до $20 за баррель.