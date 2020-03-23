Затверджено вартість послуг «Гарантованого покупця» за січень та лютий

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила розміри вартості послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої державним підприємство «Гарантований покупець» у січні та лютому 2020 року.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Регулятора 20 березня 2020 року, повідомляє прес-служба ДП «Гарантований покупець».

Так, затверджені розміри вартості зазначеної послуги склали 1,37 млрд грн (без ПДВ) у січні та 2,6 млрд грн (без ПДВ) лютому 2020 року.

Раніше «Термінал» писав про те, що майже 390 виробників з ВДЕ увійшли до складу єдиної балансуючої групи «Гарантованого покупця».