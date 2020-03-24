2020-03-24: Цены на топливо в рознице в 8 раз медленнее снижаются, чем в мелком опте

24 марта 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте, однако снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ практически не было.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, для сравнения цены в рознице и в мелком опте, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.93% (-17 коп/л) до 18.22 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 1.58% (-31 коп/л) до 19.05 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.83% (-15 коп/л) до 18.15 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|18.22
|-0.93
|-3.11
|-8.52
|Бензин А-95 евро
|19.05
|-1.58
|-2.96
|-8.45
|Дизельное топливо евро
|18.15
|-0.83
|-5.32
|-8.28
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 24 марта 2020 г. отмечалось незначительное снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ. Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.1% (-2.0 коп/л) до 25.14 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.1% (-2.0 коп/л) до 26.67 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.1% (-2.0 коп/л) до 25.74 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 24 марта 2020 г. не изменился в цене, которая составляет 10.88 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 40.8%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|25.14
|20.00
|-0.07
|-0.25
|Бензин А-95 евро
|26.67
|21.00
|-0.06
|-0.26
|Дизельное топливо Евро
|25.74
|20.89
|-0.08
|-0.27
|Сжиженный газ
|10.88
|8.90
|-0.01
|-0.51
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
Тел.: +38 (044) 223 5003, +38 (050) 310 7731, +38 (067) 401 3151
Email: oil@ukroil.com.ua