74 иранские компании будут строить новые НПЗ

Министерство нефти Ирана уполномочило 74 иранские компании построить нефтеперерабатывающие заводы по всей стране.

Об этом пишет агенство IRNA со ссылкой на слова заместителя министра нефти по планированию Хушанга Фалахатяна.

По словам Фалахатяна, в министерство нефти подали заявки 117 компаний, из которых 74 были утверждены.

Увеличение нефтеочистительных мощностей страны в последнее время стало приоритетом для Министерства нефти, как ключевого защитного механизма от воздействия санкций США на нефтяную промышленность страны.

В связи с этим одной из основных целей, стоящих перед министерством, является подписание различных контрактов с местными подрядчиками.

В начале февраля глава комитета по энергетике Тегеранской палаты торговли, промышленности, горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства (TCCIMA) Реза Падидар объявил, что способный частный сектор страны готов к участию в проектах нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий министерства нефти.

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