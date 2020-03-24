Луганська ТЕС з початку лютого 2020 року не має постачальника газу та здійснює його несанкціонований відбір з ГТС через мережу АТ «Луганськгазу».

Про це повідомляє прес-служба ТОВ «Оператор ГТС України».

«Луганська ТЕС (входить до ТОВ ДТЕК — DTEK Східенерго), з початку лютого 2020 року не має постачальника газу та здійснює його несанкціонований відбір з ГТС через мережу АТ «Луганськгазу», — йдеться у повідомленні.

За період з 1 лютого обсяг несплаченого відбору газу в грошовому еквіваленті склав 318 млн грн.

«21 лютого ми направили листа Луганськгазу з вимогою призупинити розподіл газу для споживача Луганська ТЕС. Але досі збоку облгазу жодних заходів не вчинено, що аргументує свою бездіяльність ухвалою суду, що забороняє відключати Луганську ТЕС», — зазначає компанія.

Оператор ГТС заявляє, що змушений додатково купувати значні обсяги газу, щоб фізично збалансувати ГТС та компенсувати такі несанкціоновані відбори.

Основний обсяг газу Луганська ТЕС використовує для виробництва електричної енергії, а не тепла.

«Розуміючи складну ситуацію в регіоні ми неодноразово звертались до Кабінет Міністрів України та НКРЕКП з проханням вжити заходів щодо вирішення ситуації з постачанням газу на Луганську ТЕС», — додали в ОГТСУ.