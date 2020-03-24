Луганська ТЕС з початку лютого 2020 року не має постачальника газу

Обновлено: Март 24, 2020. Тэги: , , ,

Луганська ТЕС з початку лютого 2020 року не має постачальника газу

Луганська ТЕС з початку лютого 2020 року не має постачальника газу та здійснює його несанкціонований відбір з ГТС через мережу АТ «Луганськгазу».

Про це повідомляє прес-служба ТОВ «Оператор ГТС України».

«Луганська ТЕС (входить до ТОВ ДТЕК — DTEK Східенерго), з початку лютого 2020 року не має постачальника газу та здійснює його несанкціонований відбір з ГТС через мережу АТ «Луганськгазу», — йдеться у повідомленні.

За період з 1 лютого обсяг несплаченого відбору газу в грошовому еквіваленті склав 318 млн грн.

«21 лютого ми направили листа Луганськгазу з вимогою призупинити розподіл газу для споживача Луганська ТЕС. Але досі збоку облгазу жодних заходів не вчинено, що аргументує свою бездіяльність ухвалою суду, що забороняє відключати Луганську ТЕС», — зазначає компанія.

Оператор ГТС заявляє, що змушений додатково купувати значні обсяги газу, щоб фізично збалансувати ГТС та компенсувати такі несанкціоновані відбори.

Основний обсяг газу Луганська ТЕС використовує для виробництва електричної енергії, а не тепла.

«Розуміючи складну ситуацію в регіоні ми неодноразово звертались до Кабінет Міністрів України та НКРЕКП з проханням вжити заходів щодо вирішення ситуації з постачанням газу на Луганську ТЕС», — додали в ОГТСУ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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