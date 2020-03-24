Регіональні компанії можуть знизити ціну на природний газ для населення на 9-13%

Обновлено: Март 24, 2020. Тэги: , ,

Регіональні компанії можуть знизити ціну на природний газ для населення на 9-13%

За інформацією НАК «Нафтогаз», така ціна у березні сформувалась завдяки тому, що на внутрішньому ринку з’явився новий ліквідний ціновий індикатор.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«В умовах карантину і розгортання економічної кризи уряд прагне мінімізувати витрати людей на комунальні послуги, які зростуть у зв’язку із збільшенням часу їх перебування вдома. Один з шляхів мінімізації — здешевлення газу для українців. Оптова ціна на природний газ, яку уряд і Нафтогаз забезпечили для потреб населення та виробників тепла у березні 2020 року, на 14% менша, ніж минулого місяця. Це дозволяє регіональним збутовим компаніям забезпечити зниження тарифу на 9-13% порівняно з лютим», — заявив Шмигаль.

За інформацією НАК «Нафтогаз», така ціна у березні сформувалась завдяки тому, що на внутрішньому ринку з’явився новий ліквідний ціновий індикатор. Оператор газотранспортної системи України провів тендер на закупівлю газу на період постачання за березень-грудень 2020 року, і торги продемонстрували, що в Україні існує значна конкуренція, яка призводить до зниження оптових цін на купівлю-продаж газу.

При розрахунку ціни газу для населення на березень Нафтогаз вирішив взяти до уваги нові ринкові обставини. Оскільки постановою Кабінету міністрів задається максимально допустимий рівень ціни, Нафтогаз обрав найменшу індикативну ціну з двох можливих опцій: розрахованої за постановою КМУ та середньозваженої ціни переможців за результатами торгів на постачання газу Оператору ГТС України.

Таким чином, оптова ціна березня встановлена на рівні, що на 14% нижчий за ціну лютого. А оптовий прейскурант Нафтогазу є основою для формування роздрібних цін, які належать до зони відповідальності регіональних збутових компаній.

Читайте в «Терміналі», у березні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становитиме 3,40 грн за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 14% менше, ніж у лютому 2020 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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