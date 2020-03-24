Регулятор затвердив вартість послуг Гарантованого покупця за січень та лютий

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила розміри вартості послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої державним підприємство «Гарантований покупець» у січні та лютому 2020 року.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Регулятора 20 березня 2020 року, пише пресслужба «ГарПоку».

Так, затверджені розміри вартості зазначеної послуги склали 1,37 млрд грн (без ПДВ) у січні та 2,6 млрд грн (без ПДВ) лютому 2020 року.

Нагадаємо, згідно з Порядком продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом, після затвердження вартості послуг, що надано Гарантованим покупцем, оператор системи передачі (ОСП) здійснює остаточний розрахунок з підприємством протягом одного робочого дня.