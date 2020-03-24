Рынок нефти позитивно отреагировал на заявление ФРС США

Заявление ФРС США о готовности поддерживать экономику страны в очередной раз изменило ситуацию на рынке нефти.

Сообщает Banker.ua.

Стоимость майских фьючерсов на Brent подскочила на 3,81% и превысила $28: на лондонской бирже ICE Futures за баррель нефти этой марки сейчас дают $28,06. В то же время, фьючерс на WTI на торгах NYMEX вырос на 4,45%: так, нефть уже торгуется на уровне $24,40 за баррель.

По мнению экспертов, повышение стоимости нефти связано с готовностью ФРС США поддерживать экономику страны, прибегая даже к «агрессивным мерам».

Так, накануне Федеральная резервная система объявила о том, что ради ускорения процесса восстановления экономики готова покупать облигации в неограниченных объемах.

Ранее «Терминал» писал о том, что нефть Brent торгуется выше $27 за баррель.