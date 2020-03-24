Рубрика | Официоз, Украина

У Держгеонадрах розробили нову Методику визначення початкової вартості спецдозволу на користування надрами

Обновлено: Март 24, 2020. Тэги: ,

У Держгеонадрах розробили нову Методику визначення початкової вартості спецдозволу на користування надрами

Державна служба геології та надр України розробила та запропонувала до обговорення проект нової Методики визначення початкової ціни спецдозволу на користування надрами.

Повідомляє сайт Держгеонадр.

Нова концепція, запевняють фахівці, сприятиме запровадженню прозорого та зрозумілого механізму визначення початкової вартості ліцензії, а також розміру збору у випадках надання спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціону. Регулятор закликає усіх надрокористувачів, профільні асоціації, експертів галузі уважно вивчити проект та запропонувати свої коментарі і зауваження.

«Згідно із новою Методикою, формула, що застосовується при розрахунку базується на об’єктивних показниках вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що обраховується. Інформація про вартість ресурсу є у відкритих джерелах та може бути легко перевірена, — каже голова Держгеонадр Роман Опімах. — Таким чином ми виправимо недолік чинної методики, прийнятої ще 2004 року, що базується на оціночних показниках (експлутаційні витрати підприємства, річний прибуток, тощо), які важко перевірити».

Очільник Служби зазначив, що коефіцієнт переходу від вартості запасів та ресурсів корисних копалин родовища, або ділянки надр до початкової ціни спеціального дозволу, що застосовується у новій формулі, розраховано статистичними методами на основі даних про вартість спецдозволів за останні 3 роки. Такий принцип дає змогу уникнути різких коливань вартості спецдозволу при застосуванні нового підходу.

Раніше «Термінал» писав про те, що електронний кабінет надрокористувача запрацює у квітні.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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