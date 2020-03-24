У Держгеонадрах розробили нову Методику визначення початкової вартості спецдозволу на користування надрами

Державна служба геології та надр України розробила та запропонувала до обговорення проект нової Методики визначення початкової ціни спецдозволу на користування надрами.

Повідомляє сайт Держгеонадр.

Нова концепція, запевняють фахівці, сприятиме запровадженню прозорого та зрозумілого механізму визначення початкової вартості ліцензії, а також розміру збору у випадках надання спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціону. Регулятор закликає усіх надрокористувачів, профільні асоціації, експертів галузі уважно вивчити проект та запропонувати свої коментарі і зауваження.

«Згідно із новою Методикою, формула, що застосовується при розрахунку базується на об’єктивних показниках вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що обраховується. Інформація про вартість ресурсу є у відкритих джерелах та може бути легко перевірена, — каже голова Держгеонадр Роман Опімах. — Таким чином ми виправимо недолік чинної методики, прийнятої ще 2004 року, що базується на оціночних показниках (експлутаційні витрати підприємства, річний прибуток, тощо), які важко перевірити».

Очільник Служби зазначив, що коефіцієнт переходу від вартості запасів та ресурсів корисних копалин родовища, або ділянки надр до початкової ціни спеціального дозволу, що застосовується у новій формулі, розраховано статистичними методами на основі даних про вартість спецдозволів за останні 3 роки. Такий принцип дає змогу уникнути різких коливань вартості спецдозволу при застосуванні нового підходу.

Раніше «Термінал» писав про те, що електронний кабінет надрокористувача запрацює у квітні.