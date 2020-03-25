2020-03-25: Brent изменилась в цене до $28 за баррель

Обновлено: Март 25, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-03-25: Brent изменилась в цене до $28 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в среду утром в ходе торгов выросли в цене до 27,96 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 2,98%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 24,86 доллара за баррель, прибавив 3,54%.

В среду утром на азиатских рынках цены на нефть продолжили свой рост после того, как Американский институт нефти (API) сообщил о снижении предложения сырой нефти в США, пишет «Investing.com».

Международные фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,46% до $28,09 в 22:12 вечера по восточному времени (02:12 ночи по Гринвичу), а американские фьючерсы на сырую нефть WTI подскочили на 3,92% до $24,95 за баррель.

API неожиданно обнаружил снижение в 1,247 млн баррелей в запасах сырой нефти США за неделю, заканчивающуюся 21 марта, с 2,774 млн баррелей.

Это гораздо большее сокращение в запасах нефти, чем на прошлой неделе — 421 тыс. баррелей.

Цены на нефть также получили толчок благодаря американским мерам по борьбе с экономическим воздействием эпидемии коронавируса. После того, как в понедельник Федеральная резервная система США объявила о беспрецедентных мерах по стимулированию экономики, сенат во вторник был очень близок к достижению соглашения о массивном стимулирующем пакете мер. Переговоры продолжатся и в среду.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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