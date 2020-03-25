2020-03-25: Луганская область лидирует в снижении цен на бензин А-95 Евро

25 марта 2020г практически во всех регионах Украины наблюдались стабильные цены на бензин А-95 Евро.
Однако, бензин этой марки подешевел в Луганской области за день на 0,28 грн/л. Сегодня во всеукраинском рейтинге область находится на 23-м месте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, область замыкает рейтинг областей. Дешевле всего этот вид топлива продается в Сумской (26,27 грн/л), Черниговской (26,38 грн/л) и Волінской (26,39 грн/л) областях.
Средняя розничная цена на этот вид топлива в области по итогам дня составила 27,17 грн/л.
Динамика средних розничных цен на бензин в Луганской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:
Максимальная цена этого вида топлива за последние 30 дней —27,46 грн/л — была в период с 4 по 24 марта. Разница между этой отметкой и сегодняшней ценой составляет 0,29 грн/л.
По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться топливом водители региона могли на заправках таких брендов:
- Укрнафта (26.25)
- Автопорт (26.67)
- Нефтепромторг (27.29)
- Параллель (27.79)
- WOG (28.49)
- ОККО (28.49)
Розничные цены на бензин А-95 евро на заправках Луганской области колебались диапазоне от минимальных 26,0 грн/л. до максимальных 28,99 грн/л.