2020-03-25: Луганская область лидирует в снижении цен на бензин А-95 Евро

Обновлено: Март 25, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-03-25: Луганская область лидирует в снижении цен на бензин А-95 Евро

25 марта 2020г практически во всех регионах Украины наблюдались стабильные цены на бензин А-95 Евро.

Однако, бензин этой марки подешевел в Луганской области за день на 0,28 грн/л. Сегодня во всеукраинском рейтинге область  находится на 23-м месте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0область замыкает рейтинг областей. Дешевле всего этот вид топлива продается в Сумской (26,27 грн/л), Черниговской (26,38 грн/л) и Волінской (26,39 грн/л) областях.

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Средняя розничная цена на этот вид топлива в области по итогам дня составила 27,17 грн/л.

Динамика средних розничных цен на бензин в Луганской  области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

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Максимальная цена этого вида топлива за последние 30 дней —27,46 грн/л — была в период с 4 по 24 марта. Разница между этой отметкой и сегодняшней ценой составляет 0,29 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0 выгоднее всего заправиться топливом водители региона могли на заправках таких брендов:

  • Укрнафта (26.25)
  • Автопорт (26.67)
  • Нефтепромторг (27.29)
  • Параллель (27.79)
  • WOG (28.49)
  • ОККО (28.49)

Розничные цены на бензин А-95 евро на заправках Луганской области колебались диапазоне от минимальных 26,0  грн/л. до максимальных 28,99 грн/л.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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