2020-03-25: В рознице цены почти не снижались, а в мелком опте упали почти на 40 коп

25 марта 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.



По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 1.98% (-36 коп/л) до 17.88 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 2.03% (-39 коп/л) до 18.69 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 1.71% (-31 коп/л) до 17.83 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 17.88 -1.98 -4.65 -10.06 Бензин А-95 евро 18.69 -2.03 -4.33 -10.24 Дизельное топливо евро 17.83 -1.71 -6.31 -9.87

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 25 марта 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ. Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.1% (-1.0 коп/л) до 25.12 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 26.66 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.1% (-1.0 коп/л) до 25.73 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 25 марта 2020 г. подешевел на 0.17% (-2.0 коп/л) до 10.86 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 40.7%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 25.12 20.00 -0.06 -0.28 Бензин А-95 евро 26.66 21.00 -0.03 -0.24 Дизельное топливо Евро 25.73 20.00 -0.06 -0.25 Сжиженный газ 10.86 8.90 -0.17 -0.58

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