2020-03-25: В рознице цены почти не снижались, а в мелком опте упали почти на 40 коп

25 марта 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 1.98% (-36 коп/л) до 17.88 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 2.03% (-39 коп/л) до 18.69 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 1.71% (-31 коп/л) до 17.83 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|17.88
|-1.98
|-4.65
|-10.06
|Бензин А-95 евро
|18.69
|-2.03
|-4.33
|-10.24
|Дизельное топливо евро
|17.83
|-1.71
|-6.31
|-9.87
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 25 марта 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ. Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.1% (-1.0 коп/л) до 25.12 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 26.66 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.1% (-1.0 коп/л) до 25.73 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 25 марта 2020 г. подешевел на 0.17% (-2.0 коп/л) до 10.86 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 40.7%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|25.12
|20.00
|-0.06
|-0.28
|Бензин А-95 евро
|26.66
|21.00
|-0.03
|-0.24
|Дизельное топливо Евро
|25.73
|20.00
|-0.06
|-0.25
|Сжиженный газ
|10.86
|8.90
|-0.17
|-0.58
Для справки:
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