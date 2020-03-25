ЭКПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: При отсутствии контроля продавцы бензина и ДТ будут играть с розничными ценами

Прогноз от директора НТЦ «Психея» Сергея Сапегина о ситуации на рынке топлива.

Мировой рынок нефти.

Первые результаты борьбы с вирусом показали, что он нанес весьма серьезный ущерб мировой экономике. По оценкам Goldman Sachs, коронавирус может привести к снижению китайского ВВП на 0,4% в 2020 году, а мировой экономике он обойдется более, чем в 280 миллиардов долларов лишь в первом квартале 2020 года.

Текущий уровень цен на нефть Brent является неустойчивым. С одной стороны, цена в $25/bbl имеет достаточно серьезную поддержку, с другой стороны мы видим, что цены сильно подвержены информационным сообщениям, как позитивным, которые связанны с действиями ведущих стран по преодолению кризиса, так и негативным из-за дальнейшего распространения пандемии.

Говоря о прогнозе мировых цен на нефть, следует учитывать два фактора. Уровень себестоимости нефти не следует путать с ценой покупки физической нефти. Например, в 2015 г по информации Bloomberg Компания Flint Hills Resources была согласна купить нефть сорта North Dakota Sour, если ей заплатят за нее по $0,5/барр. Это было связано с профицитом предложений нефти и невозможностью ее хранения из-за нехватки емкостей. Сейчас ситуация похожа, но только в мировом масштабе. Наращивание предложения нефти Саудовской Аравией привело к дефициту крупнейших танкеров класса VLCC. Напомню, что весьма распространенной ситуаций было хранение нефти именно в танкерах. Сейчас еще не понятно, на сколько упадёт спрос, но ожидание этого есть. Если рынок не сможет употребить добываемую нефть, история с отрицательными ценами на нее может повториться в больших масштабах и повлиять на средне рыночные показатели.

Пострадала и экономика нашей страны.

По оценкам ТПП Украины, в первую очередь, карантин коснулся предпринимателей, предприятий микро- и малого бизнеса. В основном это кафе и рестораны, магазины непродовольственных товаров, парикмахерские и салоны красоты, точки розничной продажи на рынках. После введения запрета на пассажирские перевозки между населенными пунктами ряды предприятий на карантине пополнили собственники автобусов. Запрет движения пассажирского транспорта приведет к дальнейшему ухудшению ситуации. Введение карантинных норм может привести к остановке работы до 700 тысяч предпринимателей и предприятий микро-, малого и среднего бизнеса.

Это уже повлияло на объемы продаж бензина и дизтоплива. Наши оценки свидетельствуют уже о показателях снижения до 25…30% с негативной тенденцией.

Тенденция падающей покупательной способности потребителей могла бы быть остановлена снижением цен на АЗС, соответствующей мировых тенденциям цен на нефть и практически 2-кратному снижению европейских котировок.

Однако, это не происходит из-за ряда причин. Главной я бы назвал избыточную розничную инфраструктуру. Проведенные ранее оценки показали, что в Украине число АЗС в 4,5 раза превышает потребности рынка. Т.е., в среднем из пяти АЗС четыре заправки лишние.

С учетом падающих объемов продаж этот показатель станет еще хуже. Это означает, что розничные операторы вынуждены закладывать в цену избыточные накладные расходы и не могут снизить цены до уровня бюджетных заправок.

Действительно, сегодня в стране разброс розничных цен по бензину А-95 составляет 21…30,5 грн/л, по дизтопливу 20,89…30,99 грн/л! За счет чего такая большая разница и высокие цены у отдельных операторов. Поскольку с теневым рынком у нас покончено, то нельзя исключить, что компании используют свою рыночную власть и держат высокие цены, которые не могли бы быть на рынке при условиях значительной конкуренции. И это логично. Дорогостоящие комплексы с большим перечнем дополнительных услуг и сервисов надо окупать. Да и содержание таких объектов обходится недешево по сравнению с малозатратными бюджетными заправками.

А вот по сжиженному нефтяному газу в качестве автомобильного топлива такого не наблюдается. В частности, разброс розничных цен для него составляет всего 8,9…12,85 грн/л.

Понятно, что при отсутствии органа рыночного надзора правительство слепо и не видит, что на самом деле происходит на важном инфраструктурном рынке, которым является рынок нефтепродуктов. Низкий уровень чиновников не позволяет им принимать адекватные меры для наведения порядка в ценообразовании, да и с инфраструктурой тоже большие проблемы, о которых я уже говорил.

Весьма показательным является уровень маржи при прохождении топлива от границы Украины до пистолета АЗС. Ранее, по соглашению между правительством и ведущими трейдерами, этот показатель не должен был превышать 180 долларов на тонне бензина и дизтоплива. Сейчас эта величина достигает 300…350 долларов на каждой тонне! При этом, потребителю через «приближенные» к операторам СМИ уже рассказывают о возросших накладных расходах и рисках роста курса доллара, тем самым готовя почву если не для повышения розничных цен на топливо, то по крайней мере, не снижения.

Что касается прогноза, то мне видится здесь ситуация достаточно проста. При отсутствии должного контроля со стороны государства, продавцы бензина и дизтоплива будут и далее играть с розничными ценами, сохраняя сверхдоходность бизнеса, покрывая тем самым неэффективность рынка. Цены будут сохранять слабый тренд к снижению, котрый сегодня составляет 14…18 коп/л в месяц для бензинов и 40 коп/л для дизтоплива и сжиженного газа.

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