Енергоатом посилив запобіжні заходи на українських АЕС щодо мінімізації розповсюдження COVID-19

У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією, спричиненою розповсюдженням коронавірусу COVID-19 контактним шляхом, серед працівників атомних станцій України визначено та переведено на спеціальний графік роботи найбільш критичний персонал, необхідний для стабільної роботи АЕС.

Передає прес-служба НАЕК «Енергоатом».

У компанії створено штаб із координації роботи з проведення карантинних, профілактичних і протиепідемічних заходів для запобігання поширенню коронавірусу серед працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» і взаємодії з органами місцевого самоврядування у містах-супутниках АЕС, містах розташування інших відокремлених підрозділів, м. Києва та іншими закладами, задіяними у проведенні карантинних і протиепідемічних заходів, аналогічні штаби створені у відокремлених підрозділах, що входять до складу НАЕК «Енергоатом», зокрема – АЕС.

На період карантину оперативний персонал українських АЕС ізольовано, а критично важливі групи розміщені в окремих приміщеннях готельних комплексів міст-супутників АЕС, де проводяться необхідні заходи із дезінфекції і медичного моніторингу та створено соціально-побутові умови для проживання, харчування та відпочинку. На період дії карантинних заходів для цієї категорії персоналу розроблено оптимізований графік роботи та ізольований прохід на робочі місця/з них без контакту з іншим персоналом, а їх перевезення до проммайданчиків здійснюється за окремим маршрутом.

Оперативників українських АЕС забезпечено засобами індивідуального захисту, організовано постійний медичний моніторинг їхнього стану здоров’я на робочих місцях і в місцях ізоляції з документуванням результатів. Вжито заходів для мінімізації контактів критично важливого персоналу.

Організовано забезпечення засобами індивідуального захисту, дезінфікуючими засобами, проведено роботу з персоналом, відбувається регулярне інформування щодо особливостей карантинного режиму та норм поведінки, співробітники, не задіяні у технологічних процесах, своєчасно переведені на дистанційний режим роботи.

Посилено санітарно-гігієнічний та дезінфекційний режим виробничих та офісних приміщень, харчоблоків, контрольно-пропускних пунктів, а також автотранспорту атомних станцій.

Медпрацівниками відділу охорони здоров’я на АЕС ретельно проводиться передзмінна дистанційна термометрія персоналу.

Усі наради переведені у режим селекторних, веб- та скайп-конференцій. Активно впроваджується електронний документообіг. Заборонені закордонні відрядження та відрядження всередині країни.

Усі ці заходи мають уберегти критично важливий для роботи українських АЕС персонал від захворювання на коронавірус.

Міськими радами Енергодара, Вараша, Южноукраїнська та Нетішина ухвалено рішення щодо обмеження в’їзду сторонніх осіб на територію міст-супутників АЕС. Місцевими відділами поліції спільно з ДСНС організовано роботу постів контролю.

Раніше «Термінал» повідомляв, що на час карантину уряд заборонить відключати електрику населенню.