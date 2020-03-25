«Газпром» предупредил о проблемах с продажей газа в Европу

Обновлено: Март 25, 2020. Тэги: , ,

«Газпром» предупредил о проблемах с продажей газа в Европу

Вслед за коллапсом рынка нефти, где цены рухнули до 18-летних минимумов, тучи начинают сгущаться над второй ключевой «сырьевой трубой» России.

Об этом пишет «Finanz.ru».

Европейский рынок газа, который приносит российской экономике каждый десятый доллар валютной выручки (41,5 млрд долларов в прошлом году), столкнулся с рекордным избытком запасов в хранилищах.

К началу сезона летней закачки ПХГ заполнены больше на половину, констатирует в статье для корпоративного журнала «Газпрома» начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев.

Февральский карантин в Китае привел к новому обрушение цен на газ в Азии в Европе. На нидерландском хабе TTF газовые котировки обвалились на 20%, падая в моменте ниже 100 долларов за тысячу кубометров (2,7 доллара за миллион БТЕ).

Цены в Азии упали до уровней, которых рынок не видел ни разу с 2009 года — ниже 2,9 доллара за млн БТЕ; в США — до минимумов с 1999 года (1,76 доллара за миллион БТЕ).

В начале года «Газпром» придерживал газ, пытаясь «сдуть» хранилища до нормального уровня. В январе поставки в ЕС рухнули на 26%, в феврале — были на 8% ниже 2019 года.

Но план наверстать экспорт во второй половине наткнулся на пандемию коронавируса, охватившую Италию, Германию и Францию. Карантин и остановка промышленности приведут к сокращению на газ: на 20% со стороны бизнеса, на 5% — со стороны промышленности и 2% — со стороны населения, прогнозирует Rystad Energy.

Это может привести к новому обрушению газовых цен, которые уже находятся на рентабельности — как для «Газпрома», так для поставщиков СПГ из США, предупреждает Fitch. По оценке агентства, газ в Европе подешевеет еще на 25%, до 2 долларов за млн БТЕ, или около 70 долларов за тысячу кубометров.

Приток сжиженного газа в Европу тем временем продолжает нарастать. За 24 дня февраля в ГТС Европы было поставлено 7,8 млрд кубометров м регазифицированного СПГ, что на 33% больше, чем в прошлом феврале.

Уровень загрузки инфраструктуры для поставки СПГ в сеть превысил 50%, хотя год назад был ниже 40%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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