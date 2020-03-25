Оператор ГТС України приєднується до платформи GSA на правах оператора-члена

Оператор платформи GSA та український оператор газотранспортної системи ТОВ «Оператор ГТС України» уклали угоду щодо проведення розподілу потужностей на точках з’єднання Польща-Україна через платформу GSA.

Про це повідомила пресслужба ОГТСУ.

Першими комерційними аукціонами будуть аукціони річної потужності на газовий рік 2020/2021, які проводитимуться відповідно до вимог Європейського Мережевого Кодексу щодо механізмів розподілу потужностей у газотранспортних системах (Регламент Комісії (ЄС) 2017/459 – CAM NC) та календаря аукціонів ENTSOG.

Учасники ринку зможуть забронювати потужність на точках з’єднання Польща-Україна на газовий рік 2020/2021, взявши участь в аукціоні річного продукту, запланованому на 06 липня 2020 року, а також у наступних аукціонних процедурах для квартальних, місячних і короткострокових продуктів. Інформація про графік та деталі продукту будуть розміщені на веб-сайті платформи GSA в розділі Календар аукціонів.

Щодо наступних деталей ТОВ «Оператор ГТС України» та оператор платформи GSA повідомлять учасників ринку окремо.

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