Оператор ГТС України приєднується до платформи GSA на правах оператора-члена

Обновлено: Март 25, 2020. Тэги: , ,

Оператор ГТС України приєднується до платформи GSA на правах оператора-члена

Оператор платформи GSA та український оператор газотранспортної системи ТОВ «Оператор ГТС України» уклали угоду щодо проведення розподілу потужностей на точках з’єднання Польща-Україна через платформу GSA.

Про це повідомила пресслужба ОГТСУ.

Першими комерційними аукціонами будуть аукціони річної потужності на газовий рік 2020/2021, які проводитимуться відповідно до вимог Європейського Мережевого Кодексу щодо механізмів розподілу потужностей у газотранспортних системах (Регламент Комісії (ЄС) 2017/459 – CAM NC) та календаря аукціонів ENTSOG.

Учасники ринку зможуть забронювати потужність на точках з’єднання Польща-Україна на газовий рік 2020/2021, взявши участь в аукціоні річного продукту, запланованому на 06 липня 2020 року, а також у наступних аукціонних процедурах для квартальних, місячних і короткострокових продуктів. Інформація про графік та деталі продукту будуть розміщені на веб-сайті платформи GSA в розділі Календар аукціонів.

Щодо наступних деталей ТОВ «Оператор ГТС України» та оператор платформи GSA повідомлять учасників ринку окремо.

Читайте ще в «Терміналі», НКРЕКП затвердила План розвитку газотранспортної системи на 2020-2029 роки , яким передбачено інвестиції в інфраструктуру ГТС України в розмірі 38,7 млрд грн (без ПДВ).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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