США в конце 2019 года переместилась на I место по экспорту СПГ в Европу -EIA

США в ноябре 2019 года стали крупнейшими поставщиками сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и по данным на конец февраля сохраняют эту позицию, опережая традиционно главного экспортера СПГ в ЕС Катар, а также Россию, Нигерию и Алжир.

Об этом заявило управление энергетической информации (EIA) минэнерго США, пишет Прайм.

«Соединенные Штаты с ноября 2019 года являются крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, а в феврале 2020 года импорт СПГ из США достиг нового рекорда — 5,1 миллиарда кубических футов в сутки (около 107 тысяч тонн СПГ ежедневно или примерно 144 миллиона кубометров — ред.), что почти вдвое превышает объемы Катара, второго по величине европейского поставщика», — оценивают эксперты EIA.

При этом управление отмечает, что и Россия, и США значительно увеличили поставки СПГ в Европу в прошлом году — на 1,4 миллиарда и 1,5 миллиарда кубических футов в сутки соответственно (примерно на 29 тысяч и на 32 тысячи тонн СПГ в день). В среднем импорт СПГ Европой в 2019 году составил 11 миллиардов кубических футов в день (около 231 тысячи тонн СПГ ежедневно или 311 миллионов кубических метров), что в два раза превышает показатели предыдущих двух лет, подсчитывает управление.

Кроме того, в декабре 2019 года и феврале 2020 года среднесуточный показатель импорта СПГ Европой достиг рекорда в 14 миллиардов кубических футов (без учета реэкспортируемых объемов), что говорит о загрузке регазификационных мощностей в регионе на почти 60%, пишет EIA.

Как сообщала в декабре Европейская комиссия (ЕК) в своем отчете, импорт СПГ в страны Евросоюза в третьем квартале 2019 года подскочил на 75% в годовом выражении. При этом основным поставщиком сжиженного газа в ЕС в отчетном периоде оставался Катар (35% рынка), Россия была на втором месте (15%), а США опускались с третьего на четвертое место (12%), уступив Нигерии (14%). Данных за четвертый квартал ЕК еще не предоставляла.