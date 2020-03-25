США в конце 2019 года переместилась на I место по экспорту СПГ в Европу -EIA

Обновлено: Март 25, 2020. Тэги: , ,

США в конце 2019 года переместилась на I место по экспорту СПГ в Европу -EIA

США в ноябре 2019 года стали крупнейшими поставщиками сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и по данным на конец февраля сохраняют эту позицию, опережая традиционно главного экспортера СПГ в ЕС Катар, а также Россию, Нигерию и Алжир.

Об этом заявило управление энергетической информации (EIA) минэнерго США, пишет Прайм.

«Соединенные Штаты с ноября 2019 года являются крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, а в феврале 2020 года импорт СПГ из США достиг нового рекорда — 5,1 миллиарда кубических футов в сутки (около 107 тысяч тонн СПГ ежедневно или примерно 144 миллиона кубометров — ред.), что почти вдвое превышает объемы Катара, второго по величине европейского поставщика», — оценивают эксперты EIA.

При этом управление отмечает, что и Россия, и США значительно увеличили поставки СПГ в Европу в прошлом году — на 1,4 миллиарда и 1,5 миллиарда кубических футов в сутки соответственно (примерно на 29 тысяч и на 32 тысячи тонн СПГ в день). В среднем импорт СПГ Европой в 2019 году составил 11 миллиардов кубических футов в день (около 231 тысячи тонн СПГ ежедневно или 311 миллионов кубических метров), что в два раза превышает показатели предыдущих двух лет, подсчитывает управление.

Кроме того, в декабре 2019 года и феврале 2020 года среднесуточный показатель импорта СПГ Европой достиг рекорда в 14 миллиардов кубических футов (без учета реэкспортируемых объемов), что говорит о загрузке регазификационных мощностей в регионе на почти 60%, пишет EIA.

Как сообщала в декабре Европейская комиссия (ЕК) в своем отчете, импорт СПГ в страны Евросоюза в третьем квартале 2019 года подскочил на 75% в годовом выражении. При этом основным поставщиком сжиженного газа в ЕС в отчетном периоде оставался Катар (35% рынка), Россия была на втором месте (15%), а США опускались с третьего на четвертое место (12%), уступив Нигерии (14%). Данных за четвертый квартал ЕК еще не предоставляла.

Автор:

(Всего статей: 8137)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: