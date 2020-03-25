УЕБ спільно з «Оператором ринку» працюватимуть над розвитком строкового ринку електроенергії

Обновлено: Март 25, 2020. Тэги: , ,

УЕБ спільно з «Оператором ринку» працюватимуть над розвитком строкового ринку електроенергії

Українська енергетична біржа, організатор аукціонів з купівлі-продажу електроенергії за двосторонніми договорами, спільно з державним підприємством «Оператор ринку» уклали меморандум про співпрацю.

Про це пише пресслужба УЕБ.

Компанії будуть разом працювати над розвитком інструментів строкового енергетичного ринку. Така співпраця буде сприяти підвищенню рівня добросовісної конкуренції та нівелюванню необґрунтованих підходів до ціноутворення на ринку електричної енергії.

В цьому документі йдеться про запровадження форвардних контрактів з фізичним постачанням електроенергії та без, опціони та ф’ючерсні контракти. Також обумовлюється можливість створення надійних механізмів хеджування цінових ризиків учасників та застосування цінових індикаторів майбутньої вартості електричної енергії використанням енергетичних деривативів.

«Впровадження нових інструментів, над якими ми будемо працювати спільно з ДП «Оператор ринку», буде сприяти підвищенню інтересу учасників енергоринку до трейдингу, дасть можливість хеджувати цінові ризики та зробить ринок електроенергії більш прозорим та транспарентним. Сьогодні строковий ринок, який ми будемо розвивати, є найбільш привабливим для інвесторів, має широкі можливості ринкових інструментів, що дозволить кожному учаснику реалізовувати свої цілі», зазначає генеральний директор ТБ «УЕБ» Олександр Коваленко. Він додає, що дуже важливо завершити повноцінний перехід до нового ринку електричної енергії, посилюючи роль біржових інструментів, і ,таким чином, доступність та відкритість для нових учасників ринку.

«Термінал» писав, протягом останніх двох тижнів генерація електроенергії суттєво зменшувалась, реагуючи на зміни попиту — УЕБ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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