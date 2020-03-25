УЕБ спільно з «Оператором ринку» працюватимуть над розвитком строкового ринку електроенергії

Українська енергетична біржа, організатор аукціонів з купівлі-продажу електроенергії за двосторонніми договорами, спільно з державним підприємством «Оператор ринку» уклали меморандум про співпрацю.

Про це пише пресслужба УЕБ.

Компанії будуть разом працювати над розвитком інструментів строкового енергетичного ринку. Така співпраця буде сприяти підвищенню рівня добросовісної конкуренції та нівелюванню необґрунтованих підходів до ціноутворення на ринку електричної енергії.

В цьому документі йдеться про запровадження форвардних контрактів з фізичним постачанням електроенергії та без, опціони та ф’ючерсні контракти. Також обумовлюється можливість створення надійних механізмів хеджування цінових ризиків учасників та застосування цінових індикаторів майбутньої вартості електричної енергії використанням енергетичних деривативів.

«Впровадження нових інструментів, над якими ми будемо працювати спільно з ДП «Оператор ринку», буде сприяти підвищенню інтересу учасників енергоринку до трейдингу, дасть можливість хеджувати цінові ризики та зробить ринок електроенергії більш прозорим та транспарентним. Сьогодні строковий ринок, який ми будемо розвивати, є найбільш привабливим для інвесторів, має широкі можливості ринкових інструментів, що дозволить кожному учаснику реалізовувати свої цілі», зазначає генеральний директор ТБ «УЕБ» Олександр Коваленко. Він додає, що дуже важливо завершити повноцінний перехід до нового ринку електричної енергії, посилюючи роль біржових інструментів, і ,таким чином, доступність та відкритість для нових учасників ринку.

«Термінал» писав, протягом останніх двох тижнів генерація електроенергії суттєво зменшувалась, реагуючи на зміни попиту — УЕБ.