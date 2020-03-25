«Укргазвидобування» ввело в експлуатацію нову свердловину в Харківській області

Її добовий дебіт після проведення операції з гідравлічного розриву пласта (ГРП) збільшився у понад 20 разів і склав 121 тис. м3 газу.

Про це повідомила пресслужба «Укртрансгазу».

«Це нова ділянка надр із перспективними ресурсами близько 9 млрд кубометрів газу. Ми провели сейсморозвідувальні роботи, визначили перспективи та почали її розбурювати. Звісно, одна така площа не зробить прориву у видобутку газу в масштабах країни. Проте робота на десятках подібних спеціальних дозволів дає відчутний результат, який дозволяє нам утримувати досягнутий рівень видобутку газу. Високий дебіт цієї свердловини підтверджує, що інвестиції в буріння навіть на виснажених або невеликих площах, в поєднанні з сучасними методами інтенсифікації, можуть бути економічно обґрунтованими», – прокоментував Андрій Фаворов, директор з інтегрованого газового бізнесу Нафтогазу України.

Нову свердловину бурив власний буровий підрядник «Укрбургаз» верстатом китайського виробника HongHua, який компанія придбала у 2018 році. Добовий дебіт після буріння становив близько 5 тис. м3 блакитного палива. Після проведення операції з ГРП дебіт зріс до 121 тис. м3 на добу. Роботи з ГРП виконувало ТОВ «Сервіс Ойл», дочірнє підприємство ВО «Белоруснефть».

У планах компанії до 2022 року пробурити ще кілька розвідувальних та експлуатаційних свердловин, а також побудувати установку комплексної підготовки газу.

Ефективна експлуатація нових площ (грінфілдів) і діючих (браунфілдів) – це стратегічні напрями роботи компанії. На них базується програма нарощення видобутку «Тризуб», яку презентували ​​в лютому 2020 року. Крім цих напрямів, програма також включає надглибоке буріння, видобуток газу зі щільних порід і освоєння морського шельфу.

«Термінал» писав, Укртрансгаз завершує сезон відбору та готує підземні сховища газу до закачування. Клієнти компанії можуть наразі замовляти обидві ці послуги.