«Укргазвидобування» ввело в експлуатацію нову свердловину в Харківській області

Обновлено: Март 25, 2020. Тэги: ,

«Укргазвидобування» ввело в експлуатацію нову свердловину в Харківській області

Її добовий дебіт після проведення операції з гідравлічного розриву пласта (ГРП) збільшився у понад 20 разів і склав 121 тис. м3 газу.

Про це повідомила пресслужба «Укртрансгазу».

«Це нова ділянка надр із перспективними ресурсами близько 9 млрд кубометрів газу. Ми провели сейсморозвідувальні роботи, визначили перспективи та почали її розбурювати. Звісно, одна така площа не зробить прориву у видобутку газу в масштабах країни. Проте робота на десятках подібних спеціальних дозволів дає відчутний результат, який дозволяє нам утримувати досягнутий рівень видобутку газу. Високий дебіт цієї свердловини підтверджує, що інвестиції в буріння навіть на виснажених або невеликих площах, в поєднанні з сучасними методами інтенсифікації, можуть бути економічно обґрунтованими», – прокоментував Андрій Фаворов, директор з інтегрованого газового бізнесу Нафтогазу України.

Нову свердловину бурив власний буровий підрядник «Укрбургаз» верстатом китайського виробника HongHua, який компанія придбала у 2018 році. Добовий дебіт після буріння становив близько 5 тис. м3 блакитного палива. Після проведення операції з ГРП дебіт зріс до 121 тис. м3 на добу. Роботи з ГРП виконувало ТОВ «Сервіс Ойл», дочірнє підприємство ВО «Белоруснефть».

У планах компанії до 2022 року пробурити ще кілька розвідувальних та експлуатаційних свердловин, а також побудувати установку комплексної підготовки газу.

Ефективна експлуатація нових площ (грінфілдів) і діючих (браунфілдів) – це стратегічні напрями роботи компанії. На них базується програма нарощення видобутку «Тризуб», яку презентували ​​в лютому 2020 року. Крім цих напрямів, програма також включає надглибоке буріння, видобуток газу зі щільних порід і освоєння морського шельфу.

«Термінал» писав, Укртрансгаз завершує сезон відбору та готує підземні сховища газу до закачування. Клієнти компанії можуть наразі замовляти обидві ці послуги.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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