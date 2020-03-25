В Україні зменшилось використання вугілля, газу та бензину

За лютий 2020 року в Україні використання вугілля у порівнянні із лютим 2019 року скоротилося на 4,7%, газу – на 2,9%, бензину – на 2%.

Передає Укрінформ з посиланням на Державну службу статистики.

За минулий місяць в Україні було використано 3,33 млн тонн кам’яного вугілля (на 4,7% менше, ніж за лютий 2019 року); 3,90 млн кубометрів природного газу (на 2,9% менше); 11,0 тис. тонн важких паливних мазутів (на 1,8% більше).

Також за вказаний період (без урахування обсягів продажу населенню через автозаправні станції) було використано 34,7 тис. тонн моторних бензинів (на 2,0% менше, ніж за лютий 2019 року); 264,9 тис. тонн дизельного палива (на 10,1% більше); 13,0 тис. тонн скрапленого газу (на 14,8% більше).

Нагадуємо, що «Термінал» писав по те, що у лютому було видобуто 2,55 млн тонн вугілля, що на 0,2% менше планових показників.