В Україні зменшилось використання вугілля, газу та бензину

Обновлено: Март 25, 2020. Тэги: , , ,

В Україні зменшилось використання вугілля, газу та бензину

За лютий 2020 року в Україні використання вугілля у порівнянні із лютим 2019 року скоротилося на 4,7%, газу – на 2,9%, бензину – на 2%.

Передає Укрінформ з посиланням на Державну службу статистики.

За минулий місяць в Україні було використано 3,33 млн тонн кам’яного вугілля (на 4,7% менше, ніж за лютий 2019 року); 3,90 млн кубометрів природного газу (на 2,9% менше); 11,0 тис. тонн важких паливних мазутів (на 1,8% більше).

Також за вказаний період (без урахування обсягів продажу населенню через автозаправні станції) було використано 34,7 тис. тонн моторних бензинів (на 2,0% менше, ніж за лютий 2019 року); 264,9 тис. тонн дизельного палива (на 10,1% більше); 13,0 тис. тонн скрапленого газу (на 14,8% більше).

Нагадуємо, що «Термінал» писав по те, що у лютому було видобуто 2,55 млн тонн вугілля, що на 0,2% менше планових показників.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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