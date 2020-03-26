2020-03-26: Brent торгуется на уровне $27 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в четверг утром в ходе торгов изменились в цене до 27,23 доллара за баррель.Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 7:57, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,58%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 24,17 доллара за баррель, потеряв 1,31%.

Цены на нефть изменились в четверг после трех дней роста на фоне перспективы быстрого снижения спроса из-за запретов на поездки и закрытия границ, перевесившей надежды на то, что экстренные меры стимулирования в США на $2 триллиона поддержат экономическую активность, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на нефть марки снизились на 1,3% до $27,03 за баррель к 9:27 МСК, на — на 2,2% до $23,95 за баррель.

Сенат США в среду единогласно поддержал законопроект на сумму $2 триллиона, направленный на помощь безработным и отраслям, пострадавшим от эпидемии коронавируса, а также на предоставление миллиардов долларов на закупку срочно необходимого медицинского оборудования.

Но при быстром снижении спроса и росте добычи перспективы для нефти остаются мрачными.

По оценкам IHS Markit, во втором квартале мировой спрос на нефть сократится более чем на 14 миллионов баррелей в сутки, что приведет к беспрецедентному росту запасов.