2020-03-26: Brent торгуется на уровне $27 за баррель

Обновлено: Март 26, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-03-26: Brent торгуется на уровне $27 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в четверг утром в ходе торгов изменились в цене до 27,23 доллара за баррель.Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 7:57, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,58%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 24,17 доллара за баррель, потеряв 1,31%.

Цены на нефть изменились в четверг после трех дней роста на фоне перспективы быстрого снижения спроса из-за запретов на поездки и закрытия границ, перевесившей надежды на то, что экстренные меры стимулирования в США на $2 триллиона поддержат экономическую активность, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,3% до $27,03 за баррель к 9:27 МСК, на WTI — на 2,2% до $23,95 за баррель.

Сенат США в среду единогласно поддержал законопроект на сумму $2 триллиона, направленный на помощь безработным и отраслям, пострадавшим от эпидемии коронавируса, а также на предоставление миллиардов долларов на закупку срочно необходимого медицинского оборудования.

Но при быстром снижении спроса и росте добычи перспективы для нефти остаются мрачными.

По оценкам IHS Markit, во втором квартале мировой спрос на нефть сократится более чем на 14 миллионов баррелей в сутки, что приведет к беспрецедентному росту запасов.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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