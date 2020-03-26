2020-03-26: Цены в рознице снизились в среднем на 25 коп

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 26 марта 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0,цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.93% (-23.0 коп/л) до 24.88 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 1.08% (-29.0 коп/л) до 26.36 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 1.23% (-32.0 коп/л) до 25.40 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 26 марта 2020 г. подешевел на 0.12% (-1.0 коп/л) до 10.84 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 41.1%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 24.88 20.00 -0.93 -1.25 Бензин А-95 евро 26.36 21.00 -1.08 -1.39 Дизельное топливо Евро 25.40 20.00 -1.23 -1.54 Сжиженный газ 10.84 8.90 -0.12 -0.82

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

Тел.: +38 (044) 223 5003, +38 (050) 310 7731, +38 (067) 401 3151

Email: oil@ukroil.com.ua