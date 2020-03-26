2020-03-26: Цены в рознице снизились в среднем на 25 коп

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 26 марта 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0,цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.93% (-23.0 коп/л) до 24.88 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 1.08% (-29.0 коп/л) до 26.36 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 1.23% (-32.0 коп/л) до 25.40 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 26 марта 2020 г. подешевел на 0.12% (-1.0 коп/л) до 10.84 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 41.1%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|24.88
|20.00
|-0.93
|-1.25
|Бензин А-95 евро
|26.36
|21.00
|-1.08
|-1.39
|Дизельное топливо Евро
|25.40
|20.00
|-1.23
|-1.54
|Сжиженный газ
|10.84
|8.90
|-0.12
|-0.82
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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