2020-03-26: В Ивано-Франковской области ДТ подешевел на 53 коп

Обновлено: Март 26, 2020. Тэги: , , , , , , , ,

2020-03-26: В Ивано-Франковской области ДТ подешевел на 53 коп

26 марта 2020г розничные цены на светлые нефтепродукты снижались во всех без исключения областях. Цены на сжиженный газ, используемый в качестве моторного топлива, менялись в части областей. Сильнее всего подешевело ДТ Евро в Ивано-Франковской области.

Во всеукраинском рейтинге стоимости дизельного топлива Евро на АЗС Ивано-Франковская область по итогам дня занимает  21-е место.  По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0самое дешевое ДТ Евро продается в Винницкой (24,69 грн/л), Киевской  (24,75 грн/л) и Волынской (25,13 грн/л) областях.

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Снижение средней розничной цены на ДТ Евро в Ивано-Франковской области за день составило 0,53 грн/л, что является самым большим изменением по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области составляет 25,63 грн/л.

Динамика средних розничных цен на ДТ Евро в Ивано-Франковской  области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL3.0:

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Сегодняшняя цена является минимальной для этого вида топлива за последние 30 дней, и на 0,98 грн ниже максимальной — 26,61 грн/л, которая была 25 февраля 2020г.

По данным PsycheaFUEL 3.0 выгоднее всего заправиться дизельным топливом Евро водители региона могли на заправках таких брендов

  • БРСМ-Нафта (21.69)
  • Chipo (22.4)
  • Маркет (23.45)
  • Захид (23.5)
  • Укр-Петроль (23.8)
  •  АМІС (24.67)
  • Авиас Плюс (26.0)
  • Укрнафта (26.0)
  • ANP (26.0)
  • Авиас (26.0)

Розничные цены на дизельное топливо на заправках Ивано-Франковской области колебались в диапазоне от минимальных 21,69 грн/л. до максимальных 27,29 грн/л.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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