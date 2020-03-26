2020-03-26: В Ивано-Франковской области ДТ подешевел на 53 коп

26 марта 2020г розничные цены на светлые нефтепродукты снижались во всех без исключения областях. Цены на сжиженный газ, используемый в качестве моторного топлива, менялись в части областей. Сильнее всего подешевело ДТ Евро в Ивано-Франковской области.

Во всеукраинском рейтинге стоимости дизельного топлива Евро на АЗС Ивано-Франковская область по итогам дня занимает 21-е место. По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ Евро продается в Винницкой (24,69 грн/л), Киевской (24,75 грн/л) и Волынской (25,13 грн/л) областях.

Снижение средней розничной цены на ДТ Евро в Ивано-Франковской области за день составило 0,53 грн/л, что является самым большим изменением по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области составляет 25,63 грн/л.

Динамика средних розничных цен на ДТ Евро в Ивано-Франковской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL3.0:

Сегодняшняя цена является минимальной для этого вида топлива за последние 30 дней, и на 0,98 грн ниже максимальной — 26,61 грн/л, которая была 25 февраля 2020г.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться дизельным топливом Евро водители региона могли на заправках таких брендов

БРСМ-Нафта (21.69)

Chipo (22.4)

Маркет (23.45)

Захид (23.5)

Укр-Петроль (23.8)

АМІС (24.67)

Авиас Плюс (26.0)

Укрнафта (26.0)

ANP (26.0)

Авиас (26.0)

Розничные цены на дизельное топливо на заправках Ивано-Франковской области колебались в диапазоне от минимальных 21,69 грн/л. до максимальных 27,29 грн/л.