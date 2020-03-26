Борг перед Оператором ГТС за небаланси в січні-лютому зріс до 870 млн грн

В лютому 2020 року учасники ринку додатково відібрали з ГТС 111 млн кубометрів природного газу, але компенсували вартість лише 25% обсягів. Це збільшило загальний борг перед Оператором ГТС до 870 млн грн за період перших двох місяців 2020 року.

Про це повідомила пресслужба ОГТСУ.



За січень-лютий негативні небаланси учасників ринку були нараховані в обсязі 235 млн куб. м газу на загальну суму 1 млрд 426 млн грн.

Із них на долю газовидобувних компаній припадає 4,5 млн куб. м, частка постачальників газу складає 86,5 млн куб. м, а основні обсяги негативних небалансів (61%) припадають на операторів ГРМ (облгази) – 144,0 млн куб. м газу.

За цей період позитивні небаланси учасників ринку склали 484 млн куб. м газу, що відповідає 2 млрд 626 млн грн. В січні-лютому 99% обсягів позитивних небалансів створили постачальники газу – 477 млн куб. м. На долю газовидобувних компаній припадає 6,3 млн куб. м, а на операторів ГРМ – всього 0,2 млн куб. м.

Зі свого боку Оператор ГТС повністю розрахувався з учасниками ринку за позитивні небаланси.

В той же час обсяг розрахунків за негативні небаланси перед Оператором ГТС склав всього 39% станом на 23 березня. Зауважимо, що 99% або 867 млн грн заборгованості накопичили виключно оператори ГРМ (облгази).

Особливе занепокоєння викликає ситуація зі значним обсягом боргів за небаланси в Луганськгазу, Тернопільміськгазу, Київоблгазу та Кіровоградгазу.