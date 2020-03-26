«Гарантований покупець»у лютому придбав електричної енергії на 23% менше, ніж у січні

Державне підприємство «Гарантований покупець» у лютому 2020 року придбало 5 756 тисяч МВт-год електричної енергії. Це на 1 339 тисяч МВт-год,або на 23% менше, ніж у січні.



Про це пише пресслужба «Гарантованого покупця».

Для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії держпідприємство придбало 4 851 тисячу МВт-год електроенергії за двосторонніми договорами з ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго». У минулому місяці цей показник складав 6 334 тисячі МВт-год. Зниження обсягів купленої електроенергії пов’язане з обмеженням продажу електроенергії Енегоатомом на 25%.

У виробників, які входять до балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом, у лютому «Гарантований покупець» купив 684,9 тисяч МВт-год електричної енергії, виробленої з відновлювальних джерел. У порівнянні з січнем обсяг товарної продукції зріс на 181,6 тисячі МВт-год електричної енергії.

У НЕК «Укренерго» було придбано 195,5 тисячМВт-год електричної енергії.

Крім того, на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку Гарантований покупець придбав 24,5 тисячі МВт-год електричної енергії.

У лютому 2020 року «Гарантований покупець» продав:

3 684 тисячі МВт-годелектричної енергії – постачальникам універсальних послуг (ПУП);

1 299 тисяч МВт-год– на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку;

763 тисячі МВт-год – ПрАТ «НЕК «Укренерго»

10,3 тисячі МВт-год – операторам системи розподілу та оператору системи передачі.

Баланс купівлі-продажу електричної енергії у лютому 2020 року