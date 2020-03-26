«Гарантований покупець»у лютому придбав електричної енергії на 23% менше, ніж у січні

Обновлено: Март 26, 2020. Тэги: , ,

«Гарантований покупець»у лютому придбав електричної енергії на 23% менше, ніж у січні

Державне підприємство «Гарантований покупець» у лютому 2020 року придбало 5 756 тисяч МВт-год електричної енергії. Це на 1 339 тисяч МВт-год,або на 23% менше, ніж у січні.

Про це пише пресслужба «Гарантованого покупця».

Для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії держпідприємство придбало 4 851 тисячу МВт-год електроенергії за двосторонніми договорами з ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго». У минулому місяці цей показник складав 6 334 тисячі МВт-год. Зниження обсягів купленої електроенергії пов’язане з обмеженням продажу електроенергії Енегоатомом на 25%.
У виробників, які входять до балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом, у лютому «Гарантований покупець» купив 684,9 тисяч МВт-год електричної енергії, виробленої з відновлювальних джерел. У порівнянні з січнем обсяг товарної продукції зріс на 181,6 тисячі МВт-год електричної енергії.

У НЕК «Укренерго» було придбано 195,5 тисячМВт-год електричної енергії.

Крім того, на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку Гарантований покупець придбав 24,5 тисячі МВт-год електричної енергії.

У лютому 2020 року «Гарантований покупець» продав:

  • 3 684 тисячі МВт-годелектричної енергії – постачальникам універсальних послуг (ПУП);
  • 1 299 тисяч МВт-год– на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку;
  • 763 тисячі МВт-год – ПрАТ «НЕК «Укренерго»
  • 10,3 тисячі МВт-год – операторам системи розподілу та оператору системи передачі.

Баланс купівлі-продажу електричної енергії у лютому 2020 року

№з/п Суб’єкт господарювання/групи суб’єктів Купівля,МВт*год Продаж,МВт*год
1 ДП «НАЕК «Енергоатом» 4 641 720 0
2 ПрАТ «Укргідроенерго» 208 962 0
3 Постачальники універсальних послуг 0 3 683 641
4 Оператори систем розподілу іоператор системи передачі 0 10 298
5 ПрАТ «НЕК «Укренерго» 195 464 762 589
6 ДП «Оператор ринку» 24 471 1 299 018
7 Виробники з альтернативних джерел 684 929 0,147
Всього 5 755 546 5 755 546

Автор:

(Всего статей: 8153)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: