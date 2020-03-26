«Гарантований покупець»у лютому придбав електричної енергії на 23% менше, ніж у січні

Державне підприємство «Гарантований покупець» у лютому 2020 року придбало 5 756 тисяч МВт-год електричної енергії. Це на 1 339 тисяч МВт-год,або на 23% менше, ніж у січні.
Про це пише пресслужба «Гарантованого покупця».
Для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії держпідприємство придбало 4 851 тисячу МВт-год електроенергії за двосторонніми договорами з ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго». У минулому місяці цей показник складав 6 334 тисячі МВт-год. Зниження обсягів купленої електроенергії пов’язане з обмеженням продажу електроенергії Енегоатомом на 25%.
У виробників, які входять до балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом, у лютому «Гарантований покупець» купив 684,9 тисяч МВт-год електричної енергії, виробленої з відновлювальних джерел. У порівнянні з січнем обсяг товарної продукції зріс на 181,6 тисячі МВт-год електричної енергії.
У НЕК «Укренерго» було придбано 195,5 тисячМВт-год електричної енергії.
Крім того, на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку Гарантований покупець придбав 24,5 тисячі МВт-год електричної енергії.
У лютому 2020 року «Гарантований покупець» продав:
- 3 684 тисячі МВт-годелектричної енергії – постачальникам універсальних послуг (ПУП);
- 1 299 тисяч МВт-год– на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку;
- 763 тисячі МВт-год – ПрАТ «НЕК «Укренерго»
- 10,3 тисячі МВт-год – операторам системи розподілу та оператору системи передачі.
Баланс купівлі-продажу електричної енергії у лютому 2020 року
|№з/п
|Суб’єкт господарювання/групи суб’єктів
|Купівля,МВт*год
|Продаж,МВт*год
|1
|ДП «НАЕК «Енергоатом»
|4 641 720
|0
|2
|ПрАТ «Укргідроенерго»
|208 962
|0
|3
|Постачальники універсальних послуг
|0
|3 683 641
|4
|Оператори систем розподілу іоператор системи передачі
|0
|10 298
|5
|ПрАТ «НЕК «Укренерго»
|195 464
|762 589
|6
|ДП «Оператор ринку»
|24 471
|1 299 018
|7
|Виробники з альтернативних джерел
|684 929
|0,147
|Всього
|5 755 546
|5 755 546