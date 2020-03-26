Китай снова начал покупать сжиженный углеводородный газ у США

Обновлено: Март 26, 2020. Тэги: , ,

Китай снова начал покупать сжиженный углеводородный газ у США

Китай снова начал закупать сжиженный углеводородный газ (СУГ) у США в рамках первой части торгового договора, заключённого сторонами ранее.

Об этом  сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет Прайм.

По данным агентства, в 2017 году Китай был вторым крупнейшим импортером СУГ из США. Закупки составляли 3,6 миллиона тонн на 2 миллиарда долларов. Но в конце 2018 года этот импорт начал сокращаться и сошёл на нет на фоне торговой войны между странами.

«Китай снова начал закупать сжиженный углеводородный газ (СУГ) после почти 20-месячного перерыва, так как Пекин отказался от пошлин, чтобы увеличить импорт американских товаров в рамках первой части американо-китайского соглашения», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что Китай подал заявку на отмену пошлин в 25% на топливо и сопутствующие товары газового производства США после того, как в текущем месяце Пекин предоставил льготы почти для 700 видов американских экспортных товаров.

В сообщении также говорится, что тарифные льготы получили компании China Gas Holdings и Oriental Energy.

Аналитик IHS из Пекина сообщил агентству, что, вероятно, Китай забронировал пять партий на общую сумму в 220 тысяч тонн. Другой аналитик, Янью Хэ (Yanyu He), полагает, что поставки возобновятся в апреле, но что обвал цен на нефть приведет к снижению производства СУГ в США.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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