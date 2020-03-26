Мінекоенерго посилило заходи щодо енергобезпеки

За інформацією, яка щоденно надходить від підприємств енергетики, установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Мінекоенерго, станом на 25 березня жодного випадку захворювання на коронавірус серед працівників не зафіксовано.

Оперативний Штаб Мінекоенерго організував щоденний моніторинг, повідомила пресслужба міністерства.

«Усі фахівці, що працюють у галузі енергетики і захисту довкілля, відчувають повноту відповідальності, адже і лікарні, і підприємства критичної інфраструктури мають бути повною мірою та в повному обсязі забезпечені енергією та мати відповідні ресурси для виконання своїх безпосередніх функцій», – наголосив т.в.о. міністра Віталій Шубін.

З свого боку Олексій Рябчин, заступник міністра, заступник голови оперативного штабу наголосив, що при штабі в щоденному режимі працюють робочі групи на чолі з профільними заступниками міністра, які забезпечуватимуть співпрацю з галузями. Вони створені виходячи з функціонування підсистем цивільного захисту: щодо нафтогазової галузі, електроенергетичного та атомно-промислового комплексу, вугільно-промислового комплексу, а також три підсистеми у сфері захисту довкілля: щодо моніторингу довкілля, протипаводкових та заходів проти посухи та функціонування Чорнобильської зони.

Не менш важливим є дотримання природоохоронного законодавства та збереження довкілля. Для працівників у сфері водного, лісового та рибного господарства наразі теж гаряча пора – роботи з відновлення лісів, нерест риби, забезпечення паводкових заходів та підтримання рівня води в річках. Почастішали випадки пожеж, інших порушень, що потребує особливо пильної уваги Держекоінспекції.

«Якщо хтось думає, що під час надзвичайного стану буде послаблена увага за станом довкілля — він помиляється. Ми перевели всі наші наявні ресурси на режим забезпечення надійності енергетичної системи та охорони природи»,- наголосив Олексій Рябчин.

«Термінал» писав, енергогенеруючі компанії та підприємства галузі прозвітували про вжиті заходи та організацію роботи у період карантину. Усі диспетчерські служби будуть працювати в штатному режимі та забезпечуватимуть енергопостачання та балансування енергосистеми

