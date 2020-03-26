«Укрнефть» просит Зеленского не допустить финансовый коллапс компании из-за падения цен на нефть

Обновлено: Март 26, 2020. Тэги: ,

«Укрнефть» просит Зеленского не допустить финансовый коллапс компании из-за падения цен на нефть

Крупнейшая нефтедобывающая компания «Укрнефть» просит Президента Владимира Зеленского и Кабинет Министров ввести «налоговые каникулы» до конца 2020 года с целью недопущения финансового коллапса «Укрнефти».

Об этом говорится в письме «Укрнефти» к Зеленскому, сообщают Українські Новини.

«Кроме ограничений из-за пандемии, что сразу очень негативно сказалось на нашей производственной деятельности и продаже нефтепродуктов на автозаправочных станциях (АЗС), настоящей катастрофой стал обвал мировых цен на нефть. Сегодняшняя цена, которая составляет около 19-23 долларов/баррель нефти марки Urals является в прямом смысле убийственной для «Укрнефти», — говорится в нем.

Отмечается, что правительство не решило проблему с продажей нефти «Укрнефтью», объем непроданной нефти составляет около 420 тыс. тонн, добытой в период с декабря 2019 по март 2020 года.

При этом с указанного объема нефти уже были уплачены рентные платежи в государственный бюджет.

«Эта правовая коллизия возникла благодаря действующему Налоговому кодексу, в котором предусмотрена привязка ставки рентной платы к стоимости барреля нефти марки Urals на момент добычи. Таким образом, за добытую в декабре-январе нефть «Укрнефть» уплатила в госбюджет ренту в размере 101 доллар/тонна», — подчеркнула компания.

Также «Укрнефть» сообщает, что выполнение норм действующего законодательства приведет к финансовому коллапсу, остановке отечественной добычи углеводородов, потому что объем уже уплаченной ренты почти в 2 раза больше текущей цены на нефть.

«Единственными антикризисными действиями власти в данной ситуации является внесение Президентом как безотлагательных изменений в действующий Налоговый кодекс и закон «О нефти и газе» для устранения существующих законодательных коллизий, которые поставили «Укрнефть» на грань существования», — говорится в письме.

Отмечается, что «Укрнефть» предлагает рассмотреть и принять решение относительно введения «налоговых каникул» для уплаты рентных платежей до конца 2020 года, или принять изменения в Налоговый кодекс, которые временно снизили бы для «Укрнефти» и других добывающих компаний уровень рентных платежей с текущих 31% до 6%.

Также в качестве альтернативного варианта «Укрнефть» предлагает правительству возложить на Национальную акционерную компанию «Нефтегаз Украины» обязательство на немедленное выполнение закона и выкупить у «Укрнефти» на обозначенных условиях по ценам аукционов нефть.

Ранее «Терминал» сообщал о том, что суд признал недействительными договора между ПАО «Укрнефть» и ООО «Котлас» на общую сумму 2,94 миллиарда гривен.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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