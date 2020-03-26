Установленная мощность мировой ветроэнергетики превысила 650 ГВт по итогам 2019 г

Глобальный совет по ветроэнергетике (Global Wind Energy Council, GWEC) опубликовал 15-е издание своего ежегодного отчета о развитии мировой ветроэнергетики.

Об этом пишут ЭлектроВести.

По данным GWEC, в 2019 году в мире было установлено 60,4 ГВт ветровых электростанций, что на 19% процентов больше, чем в 2018 году, и является вторым результатам в истории отрасли (больше было введено только в 2015 году). Более половины новых установок (30,6 ГВт) разместились в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Общая установленная мощность ветроэнергетики в мире по итогам года достигла 651 ГВт. На пять крупнейших рынков — Китай, США, Германию, Индию и Испанию — в совокупности приходится 73% общей мощности глобальной ветроэнергетики.

Китай и США остаются самыми большими мировыми рынками в наземной ветроэнергетике, на них пришлось более 60% новых мощностей в этом сегменте.

Офшорная ветроэнергетика играет всё более значимую роль. В 2019 году было введено в строй 6,1 ГВт морских ветровых электростанций или 10% всех новых установок. Рекордный результат.

В отчете GWEC определены два основных инструмента, призванных ускорить рост ветровой энергетики. Во-первых, это новая конструкция рынков, в которой помимо стоимости энергии (LCOE) учитывалась бы долгосрочная (рыночная и общественная) ценность ВИЭ. Во-вторых, речь идёт о расширении возможностей для развития ветроэнергетики в новые технологические направления, такие как гибридизация (набирающее популярность строительство гибридных электростанций) и зеленый водород (выход через водород в новые сектора).

GWEC ожидает, что 2020 год станет рекордным для ветроэнергетики, и прогнозирует 76 ГВт новых мощностей. Однако прогноз, скорее всего, будет пересмотрен в связи с нынешней проблемой коронавируса.