Установленная мощность мировой ветроэнергетики превысила 650 ГВт по итогам 2019 г

Обновлено: Март 26, 2020. Тэги: , ,

Установленная мощность мировой ветроэнергетики превысила 650 ГВт по итогам 2019 г
Глобальный совет по ветроэнергетике (Global Wind Energy Council, GWEC) опубликовал 15-е издание своего ежегодного отчета о развитии мировой ветроэнергетики.

Об этом пишут ЭлектроВести.

По данным GWEC, в 2019 году в мире было установлено 60,4 ГВт ветровых электростанций, что на 19% процентов больше, чем в 2018 году, и является вторым результатам в истории отрасли (больше было введено только в 2015 году). Более половины новых установок (30,6 ГВт) разместились в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Общая установленная мощность ветроэнергетики в мире по итогам года достигла 651 ГВт. На пять крупнейших рынков — Китай, США, Германию, Индию и Испанию — в совокупности приходится 73% общей мощности глобальной ветроэнергетики.

Китай и США остаются самыми большими мировыми рынками в наземной ветроэнергетике, на них пришлось более 60% новых мощностей в этом сегменте.

Офшорная ветроэнергетика играет всё более значимую роль. В 2019 году было введено в строй 6,1 ГВт морских ветровых электростанций или 10% всех новых установок. Рекордный результат.

В отчете GWEC определены два основных инструмента, призванных ускорить рост ветровой энергетики. Во-первых, это новая конструкция рынков, в которой помимо стоимости энергии (LCOE) учитывалась бы долгосрочная (рыночная и общественная) ценность ВИЭ.  Во-вторых, речь идёт о расширении возможностей для развития ветроэнергетики в новые технологические направления, такие как гибридизация (набирающее популярность строительство гибридных электростанций) и зеленый водород (выход через водород в новые сектора).

GWEC ожидает, что 2020 год станет рекордным для ветроэнергетики, и прогнозирует 76 ГВт новых мощностей. Однако прогноз, скорее всего, будет пересмотрен в связи с нынешней проблемой коронавируса.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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