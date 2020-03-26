В Кабмине предупредили украинцев о рисках неуплаты за ЖК услуги

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов рассказал о рисках неуплаты гражданами за жилищно-коммунальные услуги на время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

По словам Чернышова, неуплата может привести к сложностям в работе поставщиков.

«Оплата потребителями ЖКУ напрямую влияет на деятельность каждого предприятия отрасли в населенных пунктах Украины и предоставление ими жизненно необходимых услуг. Учитывая ситуацию, которая сейчас сложилась в Украине, и меры, принятые правительством для поддержки населения, неуплата гражданами за жилищно-коммунальные услуги может привести к сложностям в работе поставщиков. Мы в Минрегионе анализируем данные по срокам и объемам оплаты и будем вовремя об этом информировать, чтобы отрасль работала слаженно», — отметил глава министерства.

Ранее «Терминал» сообщал о том, что парламент временно запретил начислять пеню за неуплату комуслуг и лишать должников жилья.