2020-03-27: Brent торгуется ниже $27 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в пятницу утром в ходе торгов изменились в цене до 26,57 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 7:56, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,87%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 23,00 доллара за баррель, прибавив 1,77%.

Сегодня нефтяные цены умеренно восстанавливаются после снижения накануне, связанного с решением Минэнерго США отказаться от закупки нефти для стратегического резерва, пишет «Investing.com».

Стоимость майских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:36 мск составила $26,56 за баррель, что на $0,22 (0,84%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы снизились в цене на $1,05 (3,8%) — до $26,34 за баррель — минимума закрытия с 18 марта, по данным Market Data.

Фьючерс на на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,47 (2,08%) — до $23,07 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на $1,89 (7,7%) — до $22,6 за баррель.

«С начала 2020 года нефть подешевела на 60% в связи со вспышкой коронавируса и агрессивной ценовой войной между Саудовской Аравией и Россией», — отмечает аналитик FXTM Люкман Отунуга, которого цитирует MarketWatch.

По его мнению, цена WTI может снизиться до отметки $15 к концу июня, «если экономические условия продолжат ухудшатся во втором квартале, а Россия и Саудовская Аравия продолжат вести ценовую войну».

Минэнерго США сообщило накануне, что отказывается от тендера на закупку нефти в Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR), поскольку Конгресс не одобрил выделение финансирования на эти цели. Министр энергетики страны Дэн Бруйетт ранее запросил $3 млрд, чтобы приобрести 77 млн баррелей нефти.

«Я не думаю, что отмена тендера будет последним словом в закупке для SPR этим летом, — отмечает основатель Rapid Energy Advisory Боб МакНэлли, слова которого приводит Bloomberg. — Администрация Трампа намерена воспользоваться шансом приобрести дешевую нефть».

Тем временем страны G20 по итогам первого в истории виртуального саммита заявили, что вкладывают «более $5 трлн в мировую экономику в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии».

Институт международных финансов (IIF) вчера ухудшил свой прогноз роста мировой экономики в этом году. Теперь эксперты ожидают снижения мирового ВВП на 1,5%, в том числе падение экономик развитых стран составит 3,3%, а рост развивающихся стран — всего 1,1%.