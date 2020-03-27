2020-03-27: В мелком опте цены снизились в среднем на 15 коп

27 марта 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.97% (-17 коп/л) до 17.54 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 1.21% (-22 коп/л) до 18.30 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.43% (-8 коп/л) до 17.58 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 17.54 -0.97 -4.93 -11.83 Бензин А-95 евро 18.30 -1.21 -5.74 -12.17 Дизельное топливо евро 17.58 -0.43 -4.44 -11.20

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

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