2020-03-27: В мелком опте цены снизились в среднем на 15 коп

27 марта 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.97% (-17 коп/л) до 17.54 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 1.21% (-22 коп/л) до 18.30 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.43% (-8 коп/л) до 17.58 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|17.54
|-0.97
|-4.93
|-11.83
|Бензин А-95 евро
|18.30
|-1.21
|-5.74
|-12.17
|Дизельное топливо евро
|17.58
|-0.43
|-4.44
|-11.20
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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