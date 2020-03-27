2020-03-27: За неделю Луганская область снизила цены на бензин А-92 Евро на 80 коп

27 марта 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах Украины менялись разнонаправленно. Самое больше изменение стоимости наблюдалось на АЗС Луганской области.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости А-92 Евро на АЗС Луганская область заняла последнее место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый бензин А-92 Евро продается в Киевской (24,28 грн/л), Волынской (24,37 грн/л) и Харькоской (24,56 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на бензин А-92 Евро в Луганской области за неделю составило 0,8 грн/л, что является самым большим снижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 25,49 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Луганской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,8 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была с 4 по 24 марта и составляла 26,29 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 2.2, выгоднее всего заправиться бензином А-92 Евро водители региона могли на заправках таких брендов:

Укрнафта (25.0)

Нефтепромторг (25.04)

Параллель (25.26)

WOG (25.99)

ОККО (25.99)

Автопорт (26.0)

Розничные цены на бензин А-92 на заправках Луганской области колебались в диапазоне от минимальных 24,79 грн/л. до максимальных 26,0 грн/л.



