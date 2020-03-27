АМКУ контролюватиме електропостачання інфраструктури для боротьби з коронавірусом

Антимонопольний комітет України ухвалив обов’язкові рекомендації Міністерству енергетики та захисту довкілля та Міжвідомчій комісії щодо спрощення надання статусу «захищеного споживача» для недопущення відключення критично важливих об’єктів від енергопостачання.

Про це йдеться у повідомленнні АМКУ.

АМКУ пояснює, що статус «захищеного споживача» електроенергії, який унеможливлює відключення від енергопостачання в звичайному порядку, отримати надзвичайно важко.

«Критично важливі в умовах боротьби з коронавірусом установи такого статусу не мають, оскільки не відповідають вимогам, встановленим для його отримання (фінансові гарантії, стала відсутність заборгованості тощо)», — йдеться у повідомленні.

Міністерству енергетики та захисту довкілля рекомандується спростити процедуру отримання статусу «захищеного споживача», привести вимоги до банків, які надають фінансові гарантії, у відповідність до банківського законодавства, скоротити терміни для отримання статусу «захищеного споживача», внести зміни до Правил про безпеку постачання електричної енергії для забезпечення безпеки постачання електричної енергії «захищеним споживачам», а також запровадити прозору процедуру прийняття рішення щодо доцільності надання статусу захищеного споживача.

Міжвідомча комісія з надання статусу захищеного споживача, у свою чергу, має оприлюднити інформацію про свою діяльність, перелік та вимоги до документів, які повинні подаватися споживачами-заявниками на розгляд Міжвідомчої комісії, інформацію про строки приймання Міжвідомчою комісією документів, що подаються споживачами-заявниками, адресу, за якою подаються такі документи, контакти, за якими надаються відповідні консультації.

«Рекомендації Антимонопольного комітету України є невідкладними та підлягають обов’язковому розгляду органами та особами, яким вони надані. Про результати розгляду рекомендацій Антимонопольний комітет України необхідно повідомити у 15-денний строк з дня їх отримання», — наголосили в АМКУ.