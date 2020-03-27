Рубрика | Компании, Украина

Фонд енергоефективності продовжує фінансування проектів

Обновлено: Март 27, 2020. Тэги: ,

Фонд енергоефективності продовжує фінансування проектів

Державна установа «Фонд енергоефективності» офіційно повідомляє, що зміни до бюджету організації для фінансування статутної діяльності наразі не вносяться.

Наголошується на сайті Фонду.

Фонд енергоефективності проводить часткове відшкодування коштів на енергоефективні заходи у звичному режимі та продовжує приймати від ОСББ заявки на участь в програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім».  Час їх розгляду та оцінки ніяк не змінюється.

Станом на сьогодні Фонд отримав 45 заявок на участь у програмі «Енергодім» та одну заявку на затвердження проекту та часткове відшкодування вартості розробки проектної документації та її експертизи (в тому числі обстеження об’єкту (будівлі) очікувана вартість проектів становить  228,436 млн грн, очікувана вартість грантів — 159,33 млн грн. Рівень річної економії від впровадження проектів складе 14 248,47 тис кВт·год/рік або 14,96 млн грн.

На сьогодні статутний капітал Фонду сформований повністю відповідно до постанови  Кабінету міністрів України №1099 від 20 грудня 2017 року (із змінами внесеними згідно з постановами Кабміну №665 від 26.07.2018, №29 від 16.01.2019, №921 від 06.11.2019) та становить 2 719 329 220,00 грн.

Інформація щодо формування статутного капіталу ДУ «Фонд енергоефективності»  включається до щорічної фінансової звітності Фонду, що підтверджується незалежним аудитором. Фінансову звітність за 2019 рік буде оприлюднено в квітні 2020 року та опубліковано на офіційному сайті установи.

Раніше «Термінал» повідомляв про те, що завдання Кабміну — термомодернізувати понад тисячу будинків по всій країні.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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