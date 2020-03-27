Газпром знизила обсяги транзиту газу Україною — Коболев

Російська компанія «Газпром» через економічну кризу в Європі істотно знизила обсяги транзиту газу територією України.

Про це в ефірі «Україна 24″ сказав голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Наразі ми бачимо, що через кризу у Європі, через менше споживання Газпром прокачує суттєво менше газу, ніж минулого року. Європа перенасичена газом», — зазначив Коболєв.

Але менші обсяги прокачування, за його словами, не зменшують доходу Нафтогазу і нового незалежного оператора ГТС.

«У новому контракті, який було підписано між Газпромом і Нафтогазом, врахована умова ship or pay. Вона передбачає, що скільки б Газпром не качав, він усе одно платить ту вартість, яка була початково заброньована», — додав Коболєв.