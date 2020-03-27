Коболев пояснив зниження ціни на газ для населення

Обновлено: Март 27, 2020. Тэги: , , , ,

Коболев пояснив зниження ціни на газ для населення

Можливості зниження ціни на газ для населення на 14% з’явилась завдяки тому, що ринок природного газу в Україні наразі перенасичений.

Про це заявив голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв в ефірі одного з телеканалів.

“Ми вирішили знайти ринкову можливість, якщо така можливість з’явиться, зменшити ціну на газ. Про що йшла мова: ми зрозуміли, що український ринок газу зараз перенасичений природним газом, всі готувались до кризи, відмови Газпромом постачати газ, і ця підготовка перенаситила українські сховища газу. І коли незалежний оператор ГТС проводив свій тендер, тендер був дуже конкурентний і ми розуміли, що там може бути зменшення ціни у порівнянні з імпортним паритетом. Як тільки це відбулось, ми запропонували уряду і уряд погодився з цим, використати новий ціновий індикатив, український, а не європейський, який є нижчим за європейський, для встановлення ціни газу для населення”, — розповів Коболєв.

З його слів, якби на цьому тендері ціна виявилась нижчою на 15 чи 30%, вона була б нижчою на 30%.

“Таким чином, отримавши новий ціновий індикатив, ми запропонували приватним посередникам придбавати газ у Нафтогазу за ціною меншою ніж імпортна і перепродавали населенню за цією меншою ціною”, — пояснив голова Нафтогазу.

Він додав, що раніше ціна на українському ринку визначалась виключно за імпортним паритетом і залежний від імпорту український ринок ціну імпортного паритету вважав максимально ринковою.

«Термінал» писав, у березні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становитиме 3,40 грн за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 14% менше, ніж у лютому 2020 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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