Коболєв назвав головні завдання на наступні чотири роки

Обновлено: Март 27, 2020. Тэги: , ,

Коболєв назвав головні завдання на наступні чотири роки

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв погодився продовжити контракт на чотири роки, оскільки хоче реалізувати низку завдань.

Про це Коболєв розповів в ефірі каналу «Україна 24″.

«Я не готовий коментувати фінансові умови мого контракту. Можу прокоментувати, що ми з акціонером домовилися про ті стратегічні завдання для Нафтогазу, які власне ми як група давно пропонували у своїй стратегії. Мені цікаво реалізувати ці цілі», — сказав Коболєв.

До таких завдань він відносить зменшення енергетичної залежності України, збільшення резервів газу, які можуть бути видобуті, а також підготовку компанії до IPO (Initial Public Offering, первинного публічного розміщення акцій на біржі).

«Термінал» писав, кабінет міністрів продовжив контракт голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва на чотири роки — з 23 березня 2020 р. до 22 березня 2024 р.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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