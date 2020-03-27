Коболєв назвав головні завдання на наступні чотири роки

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв погодився продовжити контракт на чотири роки, оскільки хоче реалізувати низку завдань.



Про це Коболєв розповів в ефірі каналу «Україна 24″.

«Я не готовий коментувати фінансові умови мого контракту. Можу прокоментувати, що ми з акціонером домовилися про ті стратегічні завдання для Нафтогазу, які власне ми як група давно пропонували у своїй стратегії. Мені цікаво реалізувати ці цілі», — сказав Коболєв.

До таких завдань він відносить зменшення енергетичної залежності України, збільшення резервів газу, які можуть бути видобуті, а також підготовку компанії до IPO (Initial Public Offering, первинного публічного розміщення акцій на біржі).

«Термінал» писав, кабінет міністрів продовжив контракт голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва на чотири роки — з 23 березня 2020 р. до 22 березня 2024 р.