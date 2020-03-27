Мінекоенерго перевірило надійність електропостачання українських медичних закладів

Державна інспекція енергетичного нагляду спільно з ліцензіатами з розподілу електричної енергії проведели вибірковий моніторинг та оцінку технічного стану об’єктів електричних мереж напругою 0,4 – 10(6) кВ, через які здійснюється електропостачання медичних закладів, а також відповідність фактичної схеми живлення зазначених закладів категорії з надійності електропостачання та забезпеченості резервними автономними джерелами живлення.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Об’єкти для перевірки були обрані робочими групами при обласних державних адміністраціях. Вибірково перевірено відповідність вимогам нормативних документів у галузі електроенергетики технічного стану об’єктів електричних мереж, через які здійснюється електропостачання 568 медичних закладів на території 24- х областей та м. Київ.

За результатами проведеного моніторингу щодо стану зовнішніх схем електропостачання медичних закладів розроблено заходи з усунення виявлених недоліків та приведення окремих мереж у відповідність до вимог нормативних документів.

За результатами моніторингу виявлено, що:

- схема електропостачання 22 медичних закладів не відповідає категорії з надійності електропостачання;

- резервні автономні джерела живлення 75 медичних закладів не відповідають вимогам нормативних документів у галузі електроенергетики;

- 257 медичних закладів не забезпечені резервними автономними джерелами живлення.

Наразі розроблено заходи з усунення виявлених недоліків та приведення окремих мереж у відповідність до вимог нормативних документів.

«Надійність електропостачання вкрай важлива для медичних закладів, особливо тих, які надають допомогу хворим на коронавірус. Українці мають бути на 100% упевнені, що допомога буде надана в повному обсязі і не буде залежати ні від стихійних лих, ні від інших непередбачуваних обставин. Ми не можемо допустити, щоб у критичний момент припинилося електропостачання. Тому тримаємо на контролі забезпечення медичних закладів резервними джерелами живлення», — наголосив Віталій Шубін.

З метою забезпечення виконання статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» Мінекоенерго звернулося до облдержадміністрацій та Київської міськдержадміністрації з пропозиціями щодо забезпечення резервними автономними джерелами живлення відповідних лікарняних закладів.

Крім того, Мінекоенерго звернулося листом до МОЗ з проханням надати список інфекційних лікарень та інших необхідних об’єктів, які за дорученням Міністерства буде додатково перевірено підрозділами Держенергонагляду.