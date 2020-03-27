Мировые хранилища нефти скоро могут быть заполнены на фоне падения спроса

Мировые хранилища нефти скоро могут быть заполнены на фоне падения цен и спроса на нефть.

Об этом сказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, пишет Прайм.

«Через некоторое время мировые хранилища, возможно, будут заполнены», — сказал он в ходе видеобрифинга.

По его словам, это вызвано и срывом сделки ОПЕК+, и спадом спроса на нефть из-за коронавируса, который привел к резкому сокращению перелетов и перевозок.

«Восстановление спроса на нефть не будет легким и не будет быстрым», — добавил Бироль.

В этой связи он призвал основных игроков нефтяного рынка занять более ответственную позицию.

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