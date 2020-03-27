СМИ узнали о продаже Венесуэлой нефти по $5–10 за баррель

Венесуэла, чья нефтяная промышленность пострадала от санкций США, пандемии коронавируса и ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией, начала продавать сырье «по удивительно низкой» стоимости.



Об этом сообщает El Nuevo Herald со ссылкой на источники в отрасли, пишет РБК.

В стране не хватает места в хранилищах, в связи с чем она вынуждена сокращать добычу до уровня 450 тыс. барр. в день, приводит издание оценку экспертов.

Как рассказал финансовый консультант, управляющий партнер инвестиционного банка Caracas Capital Markets Расс Даллен, венесуэльская нефть продается менее чем за $5 за баррель. Он отметил, что никто не хочет покупать сырье у Венесуэлы, за исключением тех, кто готов нарушить санкции.

«Проблема в том, что они должны избавиться от нефти, потому что у них не хватило места для хранения», — заявил Даллен изданию. По его словам, ряд нефтяных скважин в стране уже закрыт, а на остальных работникам приказали остановить добычу.