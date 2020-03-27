«Зелені» генерації вплинули на ситуацію з цінами на вугільних ТЕС та АЕС — Герус

Обновлено: Март 27, 2020. Тэги: , ,

«Зелені» генерації вплинули на ситуацію з цінами на вугільних ТЕС та АЕС — Герус

Рекордна генерація електроенергії з поновлюваних джерел в сонячні дні витіснила з ринку роботу вугільних електростанцій і згенерувала близько 21% від усієї електроенергії, споживаної в деякі години протягом минулої доби.

Про це написав голова парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні-завтра в Україні сонячні дні й рекордна генерація електроенергії «зеленими» виробниками. Так, сьогодні в деякі години виробниками за «зеленим» тарифом генерувалося близько 3700 МВт, або 21% від усієї електроенергії, споживаної в цей час», – зазначив він. За словами Геруса, такий високий рівень генерації вже обвалив ціну електроенергії на «ринку на добу вперед».

Протягом двох годин (13:00-15:00) ціна становила 57 копійок за кВт-год, при тому, що імпорт у відповідні години з жодних країн не проводився. «Таким чином, «зелені» витіснили роботу вугільних ТЕС, а також обвалили ціну для вугільних ТЕС, «Енергоатому» та інших виробників, що працюють на ринку. На бізнес «зелених» така цінова ситуація ніяк не вплинула, адже їм окремим платежем доплачується до їх «зеленим» тарифом 4-5 гривень», — написав він.

За словами голови комітету, «зелена» генерація все більше буде витісняти з роботи інші види генерації, зокрема, ті, які дешевше і ті, які дають більше робочих місць. «Іншими словами, «зелені» сьогодні звільняють шахтарів, а не імпорт. Можна по-різному ставитися до цього факту, але це факт. Саме великі СЕС і ВЕС сьогодні у власності ДТЕК. Зокрема, ДТЕК, будуючи генерацію на найвищому в Європі «зеленому» тарифі, забирає роботу у шахтарів своїх шахт», — підкреслив Герус.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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