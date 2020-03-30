2020-03-30: Луганская область лидирует в снижении цен на ДТ

30 марта 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах снижались плавно. Наибольший темп понижения цены наблюдался в Луганской области в сегменте ДТ.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Луганская область заняла предпоследнее место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Винницкой (24,36 грн/л), Киевской (24,48 грн/л) и Херсонской (24,71 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на ДТ в Луганской области за день составило 0,21 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 25,53 грн/л.

Динамика средних розничных цен на ДТ в Луганской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 1,0 грн ниже максимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 24 марта и составляла 26,53 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:

Укрнафта (25.0)

Автопорт (25.12)

Нефтепромторг (25.79)

Параллель (25.79)

WOG (26.32)

ОККО (26.49)

Розничные цены на ДТ на заправках Луганской области колебались в диапазоне от минимальных 25,0 грн/л. до максимальных 26,99 грн/л.



