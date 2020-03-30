2020-03-30: Нефтяные цены продолжают снижаться. WTI стоит ниже $20 за баррель

Обновлено: Март 30, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-03-30: Нефтяные цены продолжают снижаться. WTI стоит ниже $20 за баррель

На фоне пандемии коронавируса цена на нефть марки WTI обвалилась на 3,9%, фьючерсы марки Brent подешевели на 4,9%.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Баррель WTI на азиатских биржах в понедельник торгуется за 20 долларов, баррель Brent — за 23 доллара.

Так дешево нефть марки WTI стоит впервые с 2002 года.

Нефть дешевеет в ходе торгов в понедельник, пишет «Investing.com».

Основное влияние на нефтяные цены будет оказывать динамика спроса, который, как ожидается, в ближайшие недели усилит свое рекордное падение, считает сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует издание. По его словам, пока спрос не начнет восстанавливаться любые переговоры между Саудовской Аравией и Россией о возможном сокращении добычи, а также попытки Эр-Рияда наводнить рынок «будут выглядеть относительно непримечательными по сравнению с масштабами сокращения спроса». С 1 апреля прекращает действие сделка ОПЕК+ о снижении добычи.

Между тем падение нефтяных цен привело к заметному сокращению количества действующих буровых установок в США в течение двух недель подряд. Американская нефтесервиская компания Baker Hughes сообщила в пятницу, что на прошлой неделе их число упало на 40 единиц — до 624 установок.

По мнению экономиста WTRG Economics Джеймса Уильямса, количество активных буровых установок в США может упасть ниже 500 единиц в мае или июне. «Насколько низко (упадет количество установок), будет зависеть от длительности влияния вируса на экономику и от того, сможет ли ОПЕК договориться с Россией», — сказал он.

Помимо этого, аналитики отмечают риски исчерпания свободного места в нефтехранилищах. «Согласно отраслевым данным, уровень заполненности нефтехранилищ достиг 75%, и дальнейшее складирование нефти при сниженном спросе приведет к обвалу цен до $10 (за баррель) в ближайшие месяцы, если производственная активность не восстановится», — отмечает глава Sun Global Investments Михир Кападия.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:32 мск составляет $23,48 за баррель, что на $1,45 (5,82%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы снизились в цене на $1.41 (5,4%), а недельное падение составило 7,6%.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 4,23% — до $20,60 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на 4,8%.

Оба контракта демонстрировали падение по итогам пяти недель подряд. С начала месяца их цена упала примерно на 50%, пишет MarketWatch.

Автор:

(Всего статей: 8173)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: