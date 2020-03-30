2020-03-30: Нефтяные цены продолжают снижаться. WTI стоит ниже $20 за баррель

На фоне пандемии коронавируса цена на нефть марки WTI обвалилась на 3,9%, фьючерсы марки Brent подешевели на 4,9%.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Баррель WTI на азиатских биржах в понедельник торгуется за 20 долларов, баррель Brent — за 23 доллара.

Так дешево нефть марки WTI стоит впервые с 2002 года.

Нефть дешевеет в ходе торгов в понедельник, пишет «Investing.com».

Основное влияние на нефтяные цены будет оказывать динамика спроса, который, как ожидается, в ближайшие недели усилит свое рекордное падение, считает сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует издание. По его словам, пока спрос не начнет восстанавливаться любые переговоры между Саудовской Аравией и Россией о возможном сокращении добычи, а также попытки Эр-Рияда наводнить рынок «будут выглядеть относительно непримечательными по сравнению с масштабами сокращения спроса». С 1 апреля прекращает действие сделка ОПЕК+ о снижении добычи.

Между тем падение нефтяных цен привело к заметному сокращению количества действующих буровых установок в США в течение двух недель подряд. Американская нефтесервиская компания Baker Hughes сообщила в пятницу, что на прошлой неделе их число упало на 40 единиц — до 624 установок.

По мнению экономиста WTRG Economics Джеймса Уильямса, количество активных буровых установок в США может упасть ниже 500 единиц в мае или июне. «Насколько низко (упадет количество установок), будет зависеть от длительности влияния вируса на экономику и от того, сможет ли ОПЕК договориться с Россией», — сказал он.

Помимо этого, аналитики отмечают риски исчерпания свободного места в нефтехранилищах. «Согласно отраслевым данным, уровень заполненности нефтехранилищ достиг 75%, и дальнейшее складирование нефти при сниженном спросе приведет к обвалу цен до $10 (за баррель) в ближайшие месяцы, если производственная активность не восстановится», — отмечает глава Sun Global Investments Михир Кападия.

Стоимость майских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 08:32 мск составляет $23,48 за баррель, что на $1,45 (5,82%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы снизились в цене на $1.41 (5,4%), а недельное падение составило 7,6%.

Фьючерс на на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 4,23% — до $20,60 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на 4,8%.

Оба контракта демонстрировали падение по итогам пяти недель подряд. С начала месяца их цена упала примерно на 50%, пишет MarketWatch.