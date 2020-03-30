2020-03-30: Снижение цен на светлые бензины было и в мелком опте, и в рознице

30 марта 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.



По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.81% (-14 коп/л) до 17.33 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.40% (-7 коп/л) до 18.17 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.61% (-11 коп/л) до 17.46 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 17.33 -0.81 -5.86 -12.52 Бензин А-95 евро 18.17 -0.40 -6.25 -12.41 Дизельное топливо евро 17.46 -0.61 -4.54 -10.81

Для справки:

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