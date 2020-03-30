2020-03-30: Снижение цен на светлые бензины было и в мелком опте, и в рознице

30 марта 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.81% (-14 коп/л) до 17.33 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.40% (-7 коп/л) до 18.17 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.61% (-11 коп/л) до 17.46 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|17.33
|-0.81
|-5.86
|-12.52
|Бензин А-95 евро
|18.17
|-0.40
|-6.25
|-12.41
|Дизельное топливо евро
|17.46
|-0.61
|-4.54
|-10.81
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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