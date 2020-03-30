«Енергоатом» обмежив відпуск електричної енергії ДП «Гарантований покупець», продаж якої здійснюється компанією у рамках спеціальних обов’язків, у зв’язку із невиконанням останнім умов укладеного між підприємствами договору в частині порушення строків оплати за відпущену електричну енергію та наявну заборгованість за попередній період.

Про це йдеться на сайті «Енергоатому».

Енергоатом з 29 березня 2020 року призупинив відпуск електричної енергії Гарантованому покупцю в періоді постачання 01.03.2020-31.03.2020 через порушення строків оплати за відпущену у березні електроенергію.

Крім того, з 1 квітня 2020 року Енергоатом обмежив відпуск електричної енергії Гарантованому покупцю в періоді постачання 01.04.2020-30.04.2020 на 40% від запланованого обсягу відпуску електроенергії Гарантованому покупцю у кожному періоді постачання.

Енергоатом вимушений скористатися своїм правом на обмеження відпуску електричної енергії, продаж якої здійснюється ним в межах виконання спеціальних обов’язків, оскільки рівень оплати Гарантованим покупцем електричної енергії за березень 2020 року становить лише близько 40%. Це призвело до суттєвого погіршення фінансового стану Компанії, оскільки кошти, отримані від Гарантованого покупця, є основним джерелом фінансування для Енергоатома.

Дефіцит коштів ставить під загрозу виконання Енергоатомом програм з підвищення ядерної безпеки, надійності та ефективності експлуатації АЕС. Брак фінансування вкрай негативно позначається на виконанні виробничої програми Енергоатома, закупівлі свіжого ядерного палива, своєчасній виплаті заробітної плати тощо.

Критична ситуація вимагає від Компанії вжиття усіх можливих заходів задля забезпечення належного рівня безпечної експлуатації ядерних установок, що є безумовним пріоритетом у діяльності Енергоатома.

Наголошуємо, що обмеження продажу не загрожує виконанню Гарантованим покупцем своїх зобов’язань із забезпечення доступності електричної енергії для населення. За розрахунками, обмежений обсяг електричної енергії, який буде надходити до Гарантованого покупця від Енергоатому, достатній для постачальників універсальних послуг і забезпечення ними потреб населення.

Слід зазначити, що Компанія у належний спосіб і своєчасно повідомила Мінекоенерго та НКРЕКП про намір вимушеного застосування права за договором щодо зменшення обсягу відпуску електричної енергії Гарантованому покупцю, а також вкотре закликала Міністерство та Регулятора негайно вжити усіх можливих заходів для врегулювання ситуації на ринку електричної енергії, за якої Гарантований покупець позбавлений можливості виконувати свої договірні зобов’язання перед Енергоатомом.

Право Компанії на тимчасове призупинення продажу (відпуску) електроенергії передбачено договором між Енергоатомом та Гарантованим покупцем та відповідає загальним нормам цивільного та господарського права.

Продаж (відпуск) усього належного обсягу електричної енергії Гарантованому покупцеві буде поновлено Енергоатомом після усунення/припинення чинності обставин, що зумовили таке призупинення відпуску електричної енергії, та за умови отримання від Гарантованого покупця повної оплати всіх несплачених сум, належних Енергоатому.

Раніше через порушення строків та обсягів оплати перед НАЕК «Енергоатом» Компанія вже обмежувала продаж (відпуск) електричної енергії з АЕС для ДП «Гарантований покупець» на 25% з 12 лютого 2020 року.

«Термінал» писав, з початку 2020 року ДП «Гарантований покупець» заборгувало «Енергоатому» 2,8 млрд грн за продану електроенергію, в тому числі за покладеними спеціальними обов’язками.